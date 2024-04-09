Эксперт рассказал, как должны проходить уроки семьеведения в школах
Эксперт Комов: Уроки семьеведения должны проходить на живых примерах
Уроки семьеведения в школах необходимы, но инициативу в реальность нужно воплощать грамотно, предупредил представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов в беседе с "Царьградом". По его словам, движение в эту сторону необходимо приветствовать, особенно на фоне серьёзных демографических проблем.
"Плюс ситуация, связанная с СВО, которая выявила друзей и врагов России, и стало очевидно, что нужны и крепкие семьи, и большие семьи, и патриотов воспитывать, и людей, которые не предадут, а будут верны России до конца", — пояснил Комов.
По его словам, чтобы воплотить задачу в жизнь, нужно начать с системы школьного образования. Он подчеркнул, что при реализации идеи главное, чтобы уроки не превратились в скучное навязывание всего хорошего против всего плохого. Занятия должны проходить живо, "незабюрократизированно" и с использованием конкретных примеров. Так, можно снимать фильмы про успешных многодетных отцов, которые расскажут, почему выбрали иметь много детей и как им это не мешает быть успешными и богатыми. Тогда это будет привлекательно. В противном случае уроки могут иметь обратный эффект.
Данную тему начали серьёзно обсуждать ещё в марте текущего года. Тогда представители Института изучения детства, семьи и воспитания рассказали о создании учебного пособия по семьеведению, которое призвано ответить на вопросы, что часто тревожат юношей и девушек. Оно поможет укрепить традиционные семейные ценности среди подростков.
Агентство "Москва" / Чингаев Ярослав