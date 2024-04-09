Эксперт рассказал, как должны проходить уроки семьеведения в школах

Уроки семьеведения в школах необходимы, но инициативу в реальность нужно воплощать грамотно, предупредил представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов в беседе с "Царьградом". По его словам, движение в эту сторону необходимо приветствовать, особенно на фоне серьёзных демографических проблем.

По его словам, чтобы воплотить задачу в жизнь, нужно начать с системы школьного образования. Он подчеркнул, что при реализации идеи главное, чтобы уроки не превратились в скучное навязывание всего хорошего против всего плохого. Занятия должны проходить живо, "незабюрократизированно" и с использованием конкретных примеров. Так, можно снимать фильмы про успешных многодетных отцов, которые расскажут, почему выбрали иметь много детей и как им это не мешает быть успешными и богатыми. Тогда это будет привлекательно. В противном случае уроки могут иметь обратный эффект.