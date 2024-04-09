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9 апреля, 01:33

Эксперт рассказал, как должны проходить уроки семьеведения в школах

Эксперт Комов: Уроки семьеведения должны проходить на живых примерах

Уроки семьеведения в школах необходимы, но инициативу в реальность нужно воплощать грамотно, предупредил представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов в беседе с "Царьградом". По его словам, движение в эту сторону необходимо приветствовать, особенно на фоне серьёзных демографических проблем.

"Плюс ситуация, связанная с СВО, которая выявила друзей и врагов России, и стало очевидно, что нужны и крепкие семьи, и большие семьи, и патриотов воспитывать, и людей, которые не предадут, а будут верны России до конца", — пояснил Комов.

По его словам, чтобы воплотить задачу в жизнь, нужно начать с системы школьного образования. Он подчеркнул, что при реализации идеи главное, чтобы уроки не превратились в скучное навязывание всего хорошего против всего плохого. Занятия должны проходить живо, "незабюрократизированно" и с использованием конкретных примеров. Так, можно снимать фильмы про успешных многодетных отцов, которые расскажут, почему выбрали иметь много детей и как им это не мешает быть успешными и богатыми. Тогда это будет привлекательно. В противном случае уроки могут иметь обратный эффект.

В Госдуме объяснили, чему будут учить на уроке семьеведения в российских школах
В Госдуме объяснили, чему будут учить на уроке семьеведения в российских школах

Данную тему начали серьёзно обсуждать ещё в марте текущего года. Тогда представители Института изучения детства, семьи и воспитания рассказали о создании учебного пособия по семьеведению, которое призвано ответить на вопросы, что часто тревожат юношей и девушек. Оно поможет укрепить традиционные семейные ценности среди подростков.

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Агентство "Москва" / Чингаев Ярослав

Анатолий Симоненко
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