В Госдуме объяснили, чему будут учить на уроке семьеведения в российских школах

Уже со следующего года в российских школах может появиться новый обязательный предмет — семьеведение, благодаря которому молодые люди подготовятся к будущей семейной жизни. Уже сейчас ведётся разработка единого учебника по новому предмету, сообщила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По её словам, учебник разрабатывается совместно с Минпросвещения. Курс поможет учащимся разобраться в семейном законодательстве. Школьники узнают подробную информацию о браке, предохранении и семейной жизни.

"Это всё большая наука. Мы предлагаем курс семьеведения как один из инструментов, которые готовят молодых людей к будущей семейной жизни, и мы полагаем, что знание своей собственной семьи, дедушек, бабушек, прабабушек укрепляет семейные ценности", — приводит слова Останиной "Лента.ру".