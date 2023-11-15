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15 ноября, 14:48

В Госдуме объяснили, чему будут учить на уроке семьеведения в российских школах

Депутат Госдумы Останина заявила о разработке школьного учебника по семьеведению

Уже со следующего года в российских школах может появиться новый обязательный предмет — семьеведение, благодаря которому молодые люди подготовятся к будущей семейной жизни. Уже сейчас ведётся разработка единого учебника по новому предмету, сообщила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По её словам, учебник разрабатывается совместно с Минпросвещения. Курс поможет учащимся разобраться в семейном законодательстве. Школьники узнают подробную информацию о браке, предохранении и семейной жизни.

"Это всё большая наука. Мы предлагаем курс семьеведения как один из инструментов, которые готовят молодых людей к будущей семейной жизни, и мы полагаем, что знание своей собственной семьи, дедушек, бабушек, прабабушек укрепляет семейные ценности", — приводит слова Останиной "Лента.ру".

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Данную тему начали серьёзно обсуждать ещё в марте текущего года. Тогда представители Института изучения детства, семьи и воспитания рассказали о создании учебного пособия по семьеведению, которое призвано ответить на вопросы, что часто тревожат юношей и девушек. Оно поможет укрепить традиционные семейные ценности среди подростков.

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freepik / gpointstudio

Ян Поланин
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