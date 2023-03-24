В России для подростков выпустят учебное пособие по семьеведению

В России появится учебное пособие по семьеведению, призванное укреплять традиционные семейные ценности среди подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Института изучения детства, семьи и воспитания.

"Школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) смогут найти в этом издании советы по построению межличностных отношений, а также помощь в таких вопросах, как самоопределение, отношения детей и родителей, детские психологические травмы, формирование здоровых отношений между парнем и девушкой, семейные ценности и многое другое", — цитирует сообщение РИА "Новости".

В создании пособия принимали участие сами подростки и молодые взрослые. По словам авторов, оно призвано ответить на вопросы, которые часто тревожат юношей и девушек. Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре отметила, что задачами программы по семьеведению станут подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей.