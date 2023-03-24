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24 марта, 15:28

В России для подростков выпустят учебное пособие по семьеведению

В России появится учебное пособие по семьеведению, призванное укреплять традиционные семейные ценности среди подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Института изучения детства, семьи и воспитания.

"Школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) смогут найти в этом издании советы по построению межличностных отношений, а также помощь в таких вопросах, как самоопределение, отношения детей и родителей, детские психологические травмы, формирование здоровых отношений между парнем и девушкой, семейные ценности и многое другое", — цитирует сообщение РИА "Новости".

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В создании пособия принимали участие сами подростки и молодые взрослые. По словам авторов, оно призвано ответить на вопросы, которые часто тревожат юношей и девушек. Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре отметила, что задачами программы по семьеведению станут подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей.

А ранее россиянки рассказали, сколько детей хотели бы иметь в семье. Специалисты Росстата провели исследование и выяснили, что за пять лет ситуация изменилась.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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