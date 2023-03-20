Психолог рассказала о позитивном и негативном влиянии полной семьи на жизнь ребёнка

Полноценная семья, состоящая из мамы и папы, помогает ребёнку получить устойчивость в жизни. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. По её словам, такая семья даёт перспективы адекватной самооценки малыша в будущем, когда он уже станет взрослым. Он будет объективно оценивать свои способности и ощущать собственную значимость. Это связано с тем, что состоявшемуся человеку попросту не нужно будет тратить силы на компенсацию того, что он не получил в детстве.

"Полная семья даёт больше устойчивости. Когда человек внутри себя ощущает, что он нужен, он становится более рассудительным, способен планомерно двигаться к поставленной цели, не пытаться заслужить любовь, не искать суррогаты в виде отвлекающей игры, алкоголя и, не дай бог, наркотиков, которые будут помогать заполнить чёрную дыру недополученной отцовской или материнской любви", — сказала психолог в беседе с РИАМО.

Специалист при этом считает, что полная семья может и негативно влиять на ребёнка, если родители не обращают на него внимания, оставляют в одиночестве и ссорятся. Однако при гармоничных отношениях сценарий жизни чада протекает плавно по всем направлениям.