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20 марта, 13:39

Психолог рассказала о позитивном и негативном влиянии полной семьи на жизнь ребёнка

Психолог Сулим рассказала, что полная семья помогает ребёнку реализоваться в будущем

Полноценная семья, состоящая из мамы и папы, помогает ребёнку получить устойчивость в жизни. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. По её словам, такая семья даёт перспективы адекватной самооценки малыша в будущем, когда он уже станет взрослым. Он будет объективно оценивать свои способности и ощущать собственную значимость. Это связано с тем, что состоявшемуся человеку попросту не нужно будет тратить силы на компенсацию того, что он не получил в детстве.

"Полная семья даёт больше устойчивости. Когда человек внутри себя ощущает, что он нужен, он становится более рассудительным, способен планомерно двигаться к поставленной цели, не пытаться заслужить любовь, не искать суррогаты в виде отвлекающей игры, алкоголя и, не дай бог, наркотиков, которые будут помогать заполнить чёрную дыру недополученной отцовской или материнской любви", — сказала психолог в беседе с РИАМО.

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Специалист при этом считает, что полная семья может и негативно влиять на ребёнка, если родители не обращают на него внимания, оставляют в одиночестве и ссорятся. Однако при гармоничных отношениях сценарий жизни чада протекает плавно по всем направлениям.

Ранее Лайф рассказывал о том, что проблемы взрослых людей чаще всего кроются в травмах из детства. Они могут провоцировать заниженную самооценку, страхи и недоверие к окружающим.

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Unsplash

Илья Суриков
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