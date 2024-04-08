Какие запреты россиянам нельзя нарушать на четвёртой неделе Великого поста

Во время седмиц Великого поста 2024 года россиянам всё так же предстоит регулярно молиться и посещать богослужения в церквях. Также необходимо будет и ограничивать себя в приёмах еды. Основная цель православных христиан до наступления праздника Пасхи 5 мая — продолжать придерживаться строгой диеты и не поддаться искушению его нарушить.

Как называется четвёртая неделя Великого поста

Как называется четвёртая седмица Великого поста, которая пройдёт с 8 по 14 апреля? Средокрестная — во время неё православным проще справляться с тяготами и лишениями. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Четвёртая седмица Великого поста называется Средокрестной неделей. Основная особенность этой семидневки в том, что до конца поста осталось ровно столько же времени, сколько уже прошло. В этот период россияне обычно ощущают прилив сил, энергии и безграничную радость.

Тем, кто дошёл до этой недели Великого поста и не сорвался в следовании ограничений, проще справляться со всеми тяготами и лишениями. Организму уже легче есть еду в тех объёмах, которые нужно соблюдать по правилам. Особенно радует постящихся та мысль, что до Пасхи — в 2024 году отмечается 5 мая — осталось относительно мало времени. Это даёт сил не сорваться.

Седмица 4-я Великого поста: что можно делать с 8 по 14 апреля

Что разрешено делать во время четвёртой недели Великого поста 2024? Нужно всё так же молиться и ходить в церковь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во время четвёртой недели Великого поста нужно продолжать придерживаться строгой диеты. Потреблять разрешено только постную пищу. В ежедневные ритуалы нужно добавить и "церковные дела" — каждый день посвящать 30–40 минут чтению Святого Писания.

Несколько раз в неделю необходимо ходить в церковь и ставить свечки. Также каждый день желательно молиться утром или вечером. На протяжении всей четвёртой седмицы Великого поста 2024 года рекомендуется побольше общаться и гулять с членами своей семьи, а также уделить время знакомым, друзьям.

Средокрестная неделя Великого поста: запреты

Великий пост: что грешно делать во время четвёртой седмицы? Нельзя есть некоторые виды пищи и нарушать моральные запреты. Фото © Freepik

Церковь категорически не советует во время четвёртой недели Великого поста приглашать домой друзей и устраивать вечеринки. Также в этот период православным не стоит ходить на концерты и любые другие развлекательные мероприятия.

Во время Средокрестной недели Великого поста с 8 по 14 апреля запрещено есть некоторые виды скоромных продуктов. Табу — любая еда животного происхождения и эти продукты: яйца;

любая сдоба;

молоко;

сливочное масло;

мясо;

белый хлеб;

рыба.

Также на четвёртой неделе Великого поста строго запрещено употреблять алкогольные напитки. Есть и "моральные" ограничения. Например, во время этой седмицы нельзя материться и ругаться с другими людьми. Не рекомендуется и ни на кого обижаться.

Что можно есть на четвёртой неделе Великого поста

В середине Великого поста 2024 года нужно соблюдать те же жёсткие ограничения по питанию, что и раньше. Есть разрешено только несложные блюда, при готовке которых используются фрукты и овощи. Также нужно сделать упор на каши со злаками.

Во время четвёртой недели Великого поста православным христианам каждый день нужно питаться по определённым правилам: В понедельник, среду и пятницу разрешено есть только ту пищу, которая не была сварена, пожарена или разморожена.

В чётные дни недели есть послабления — можно тушёные и варёные блюда, но без добавления масла.

В субботу и воскресенье допускается потребление горячей пищи. При её приготовлении даже можно добавить маленькую порцию растительного масла.

Важные праздники четвёртой седмицы Великого поста в 2024 году

Сколько праздников будет во время четвёртой недели Великого поста? Целых три. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На 4-й неделе Великого поста 2024 года православные будут отмечать три памятных даты: 8 апреля — Собор архангела Гавриила;

10 апреля — день памяти преподобного Илариона;

12 апреля — день памяти преподобного Иоанна Лествичника.