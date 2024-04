Дамский угодник и зверский вокал: Почему Пресняков отрёкся от фаворита шоу "Голос"

Команда Гагариной отметилась яркими шоу двух участников. Инна Евтушенко начала исполнять оперным голосом арию из оперы "Иоланта", но вдруг музыка резко сменилась на We Will Rock You группы Queen, а платье выступающей из перьевого преобразилось в сексуальное кожаное мини. Другая инверсия произошла в ходе выступления Богдана Шувалова, который тоже начал с мелодичной классики It's Now or Never и так же резко перескочил на хит Элвиса Пресли Tutti Frutti.