Дамский угодник и зверский вокал: Почему Пресняков отрёкся от фаворита шоу "Голос" Интриги в шоу "Голос" обычно возрастают к финалу, но уже на нокаутах стало довольно жарко — фаворитами оказываются исполнители, которые не нужны наставникам. 7 апреля, 21:19 Наставник шоу "Голос" Владимир Пресняков. Обложка © 1tv.ru

В шоу "Голос" порой побеждают персонажи не от мира сего. Но если и есть формула успеха конкурса, который до сих пор считается одним из самых рейтинговых программ на ТВ, то в ней всегда будет одна железобетонная переменная: побеждает всегда вокал. То есть на одной харизме далеко не уедешь. Так вот, в этот раз на проекте едва не был создан прецедент. Фаворит 12-го сезона Александр Новиков проиграл "зверским" вокальным данным другой участницы. В соцсетях его называют верующим, и в этот раз если его и спас Бог, то сделал он это руками Антона Беляева.

Ну как без интриг?

Участник шоу "Голос" Александр Новиков. Фото © 1tv.ru

В "Нокаутах" 35-летний Новиков выступал первым и исполнил песню Сосо Павлиашвили "Небо на ладони". Это было обычное идеальное выступление. Новиков, как и предполагалось, моментально согрел зрителей своей светлой и благодатной улыбкой. Подкопаться не к чему. Жюри в таких случаях в голове ставит 10 из 10, и можно идти дальше. Но это же "Голос". Тут без интриг не бывает. За Новиковым выступили Анастасия Мартынова, говоря о которой Пресняков заметно нервничал, и Арсен Джалавян, которого явно превратили в антагониста Новикову — он выступил в образе Мефистофеля. Арсен был самым стильным, но это шоу про другое.

Участник шоу "Голос" Арсен Джалавян. Фото © 1tv.ru

— Александр... Ну, вы, конечно, наш свет! — ёрзая в кресле, прокомментировал выступление Новикова Антон Беляев.

— Спасибо за концерт, который просто не мог не начаться с Саши, — продолжила Zivert. — Потому что с Саши начинается всё! Ты настолько светлый и хороший, что рядом с тобой чувствуешь себя каким-то плохим...

Полина Гагарина про Новикова не сказала ничего, видимо, потому что "ту мач"… В конце концов, должна быть интрига. И она случилась. Её создал наставник команды Владимир Пресняков:

— Саня, природа твоя такова, ты такой, какой есть, ты не играешь, и я хочу, чтобы ты это хранил! Это главное! — и всё бы ничего, но в конце речи он добавил: — Что бы с тобой ни случилось дальше.

В этот момент было видно, что остальные члены жюри стали переглядываться. Следующая фраза ещё больше удивила народ. Комментируя выступление Насти Мартыновой, певец отметил, что она очень тонкая и ранимая девушка... Собственно, когда прозвучал вердикт Преснякова: дальше с ним идёт именно Мартынова, — стало ясно, что выбор наставника предопределила его совесть. Ну не смог Владимир Владимирович сделать больно леди.

Наставник шоу "Голос" Антон Беляев. Обложка © Фото © 1tv.ru

В шоке были все

Громкое "Неожиданно!" Максима Беляева — самая мягкая реакция, которую можно было услышать после конкурса. Но по правилам шоу члены жюри могут спасти одного из конкурентов, пока они произносят финальные слова. Беляеву понадобилось 0,0004 секунды, чтобы вытащить Новикова из бездны аутсайдеров. Что это было? Договорная? Непохоже — нервы Преснякова и реакция Беляева были неподдельными. Но возможно, первый рассчитывал именно на такую реакцию и сильно рисковал, понимая, что Новиков и так прорвётся, а вот девушку он не спасти не может.

Другая версия строится на более прагматичном объяснении, которое очень ёмко сформулировала Полина Гагарина. "Зверюга!" — назвала она Мартынову, имея в виду её вокальные данные. Голос у девушки действительно сильнейший. Впрочем, эта версия не противоречит предыдущей: совесть у Преснякова могла взыграть именно из-за того, что нельзя не провести в следующий этап артиста с таким диапазоном и индивидуальностью.

Упал, разделся!

Участник шоу "Голос" Богдан Шувалов споткнулся о стойку микрофона, но не растерялся. Фото © 1tv.ru

Команда Гагариной отметилась яркими шоу двух участников. Инна Евтушенко начала исполнять оперным голосом арию из оперы "Иоланта", но вдруг музыка резко сменилась на We Will Rock You группы Queen, а платье выступающей из перьевого преобразилось в сексуальное кожаное мини. Другая инверсия произошла в ходе выступления Богдана Шувалова, который тоже начал с мелодичной классики It's Now or Never и так же резко перескочил на хит Элвиса Пресли Tutti Frutti.

Наставник шоу "Голос" Полина Гагарина. Фото © 1tv.ru

Парень так вошёл в роль, что споткнулся о стойку и упал во время выступления. Но не растерялся, а очень органично задрыгал ногами, так что даже Zivert, комментируя это выступление, отметила, как Богдан здорово "чувствует сцену".

Участник шоу "Голос" Богдан Шувалов. Фото © 1tv.ru

Этот молодой человек явно приглянулся женской половине шоу. Та же Zivert обратилась к нему с пожеланием показать именно себя, а не какие-то образы, если он пройдёт дальше. А ведущая Яна Чурикова предложила парню расстегнуть куртку якобы из-за того, что на сцене жарко. Эта идея вызвала шквал аплодисментов и одобрительный свист. И ведь он послушался — стал раздеваться, отчего Zivert закричала так, что едва не сорвала голос. Вакханалию пришлось останавливать Полине Гагариной, которая, перекрикивая улюлюкавшую толпу, выдала: "Дети, не позорьте мать!" Немудрено, что выбор в итоге пал именно на него и в следующий тур от команды Гагариной идёт Богдан Шувалов.

Мне бы в небо

Участник шоу "Голос" Бэка Шошиашвили. Фото © 1tv.ru

Итак, тёмные силы покинули сцену "Голоса" и на зрителей тёплой волной пролился свет от выступления Бэки Шошиашвили. Антон Беляев явно тянется к небу. Песня "Что происходит?" Леонида Агутина в сочетании со студийным хором проекта LAB и поддержкой самого наставника на несколько минут превратила шоу в лабораторию музыки Антона Беляева, чьи видео в Сети собирают десятки миллионов просмотров. Это было волшебно, современно, уникально и качественно. Остальные две участницы команды Антона, которые уступили место в следующем туре Бэке, явно не проиграли. Они поработали с великолепным мастером и получили в портфолио сверхпрезентабельные видеовизитки.

Страданули…

Участница шоу "Голос" Алина Калашникова. Фото © 1tv.ru

Наверное, не стоит бросаться высокопарными фразами, но Алина Калашникова из команды Zivert буквальна разорвала зал. Песня группы "Руки вверх" "Он тебя целует", пожалуй, ещё никогда не звучала в стиле готик-метал. Zivert доказала, что если бы её в 2002 году записал не Сергей Жуков, а группа Evanescence, то это был бы мировой платиновый хит.

— Я впервые понял, что под песню Серёжи Жукова мужчина может страдать... — поделился впечатлениями Владимир Пресняков, добавив, что лично он "страданул".

— Мне было очевидно, что это не придумано, что это органика, — сказал Антон Беляев. — Мы эту песню никогда не слышали до этого момента. Вот что круто.

— Прям не по себе! И за себя и за вас, сумасшедший драматизм, — поддержала общее мнение Гагарина.

Абсолютно другие смыслы, другие эмоции и, конечно же, редчайшее, но самое ценное в шоу "Голос" чувство, когда бегут мурашки, — вот что сделала эта хрупкая, но очень сильная девушка Алина Калашникова. В шоу появился ещё один фаворит, хотя сама наставница назвала другое имя того, кто идёт в следующий тур, — Алексей Сулима. Алину спасла Гагарина. Нокауты завешены, впереди прямые эфиры, то есть теперь на судьбы участников будут влиять зрители, а это уже другой коленкор!

Авторы Василий Климов