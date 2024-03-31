Нокаут в образе Пугачевой: каких любимчиков зрителей забраковали наставники в выпуске "Голос" На популярном музыкальном телепроекте Первого канала стартовал этап "Нокауты", после которого отсеется много участников. Life.ru рассказывает о самых ярких номерах первого дня новых поединков. 30 марта, 21:35 Наставники "Голоса" Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Zivert, Антон Беляев. Обложка © 1tv.ru

Новый выпуск "Голоса" начался с обращения ведущей шоу Яны Чуриковой, которая от всего телеканала выразила соболезнования близким погибших во время теракта в "Крокус сити холле", а также пожелала здоровья всем пострадавшим в этой ужасной трагедии.

Кроме того, открыл вечер номер "Журавли" в исполнении наставницы Полины Гагариной, которая вместе с другими звёздами российской эстрады записала альбом с песнями Муслима Магомаева. Именно его имя носил "Крокус". Важно, что доходы от этого альбома пойдут в помощь семьям, потерявшим родных, и раненым.

А вот на телепроекте начался третий этап — "Нокауты", где участники поделены на тройки, из которых только один проходит в следующий тур.

Хит Zivert

Участница из команды Zivert Карина Кагермозова рискнула и перепела хит своей наставницы "Зелёные волны". Он был исполнен в совершенно другой аранжировке и зазвучал по-новому. Юлия стоя слушала эту песню, а в конце бурно аплодировала молодой певице.

Карина Кагермозова. Фото © 1tv.ru

Только вот зрители новую версию не оценили. В официальной группе шоу в соцсети "ВКонтакте" они оставили такие отзывы: "Ужас", "Мимо много нот", "Ужасная и песня, и исполнение", "Мимо", "Три кошмара от Zivert! Чем нас кормят?", "Очень слабо", "Можно бы хуже, но некуда!"

В итоге Кагермозова покинула проект: её не выбрала ни Zivert, ни другие наставники (такая функция имеется на данном этапе).

Рок от Преснякова

Конкурсантка Вита Макурина исполнила композицию Bring me to life в стиле рок. В середине песни на сцену поднялся её наставник — Владимир Пресняков, который круто подпевал.

Вита Макурина и Владимир Пресняков. Фото © 1tv.ru

Номер с мощным световым шоу, без сомнения, стал самым ярким в этом выпуске. Однако дальше Вита, к удивлению многих, не прошла. Пресняков сделал выбор в пользу другого участника — Георгия Русских.

Поклонники телепроекта оказались возмущены таким решением: "Владимир неприятно удивил", "Я в шоке! Голос супер, и никто не спас. Что с ними не так?", "Выбор наставника неожиданный!", "Чего? Как это? Он её не выбрал? И никто не спас?!", "Обязаны были спасти такое чудо", "Лучший номер программы, и такое нелепое решение наставника! Вита была на голову сильнее! Почему не спасли два других наставника, тоже совсем не понятно", "Разочарование".

Пугачёва в "Голосе"

Удивил наставник Антон Беляев, который дал своей подопечной Анастасии Садковской песню "Мимоходом" Аллы Пугачёвой. Примадонну сейчас практически не упоминают на федеральных каналах из-за того, что она осудила СВО и покинула Россию. Несмотря на это, даже образ Садковской сделали в стиле Аллы Борисовны — рубашка-балахон и растрёпанные локоны.

Анастасия Садковская. Фото © 1tv.ru

"Когда она пела, я подумала, похожа на Пугачёву, потом посмотрела, кто поёт оригинал, и оказалось… Пугачёва!", "Настя спела профессионально, но прослушала оригинал: Пугачёва прожила песню от и до", "Не понимаю, зачем петь, как Пугачёва? Монологи, конечно, Алле проигрывают сильно. У Анастасии же есть свой прикольный стиль, своя манера, вот в ней бы и спела по-современному и по-своему", — отмечали фанаты.

Шоу "Голос" движется к своему завершению. Следующий выпуск выйдет в эфире Первого канала в пятницу, 5 апреля, в 21:45 по московскому времени.

Авторы Кира Громова