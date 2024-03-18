"Сливают талантливых": Почему Гагарина выгнала ученицу Тимати из "Голоса" На Первом канале вышел новый выпуск музыкального проекта "Голос", в котором были и яркие номера, и неожиданные уходы фаворитов. Подробнее читайте в материале Life.ru. 17 марта, 21:35 Выбор Полины Гагариной расстроил фанатов шоу. Обложка © 1tv.ru

В главном вокальном шоу страны — "Голос" — стартовал второй этап: поединки. Теперь, когда наставники (Полина Гагарина, Zivert, Владимир Пресняков и Антон Беляев) набрали свои команды, участники начинают выбывать. Первый день поединков удивил не только номерами, но и выбором членов жюри.

Критика Zivert

Zivert дебютировала в этом сезоне как наставница. И все особенно ждали, как поп-певица проявит себя на этапе поединков, когда уже ей самой придётся подбирать репертуар участникам. Первыми от неё выступили Пётр Родионов и Алина Калашникова, которые исполнили кавер сразу на две песни: "Ночь" и "Стрелы". Объединение двух хитов и новую аранжировку не оценили зрители.

Участники шоу "Голос" Пётр Родионов и Алина Калашникова. Фото © 1tv.ru

В официальной группе телепроекта соцсети "ВКонтакте" фанаты раскритиковали выбор певицы: "Не понравились оба. От слова совсем. Извините, но это номер для районной самодеятельности, а не для "Голоса", "Мне не понравилось… Коверканный русский язык, в стиле самой наставницы", "Мне кажется, этот номер слишком в манере самой Zivert", "Смешали мух и котлеты в этом номере. Прям очень на любителя, будем считать, что у Zivert первый блин комом", "Это ужасно".

Мастер-класс от Полины Гагариной

Участницы команды Беляева Анна Иванова и Виолетта Ткаченко спели известную песню "Поговори со мною, мама". Правда, их выступление раскритиковала Гагарина. Певица призналась, что ей не хватило душевности и драматизма.

"Имею право это сказать не только на правах драматической актрисы, но и на правах дочери… Не поверила ни единому слову! Это разговор дочери с мамой. Ничего более интимного, простого и душевного, мне кажется, в мире не существует. Это было красивое пение, были мелизмы. Было всё, но не было разговора с мамой", — сетовала певица.

Поединок участников шоу "Голос" Виолетты Ткаченко и Анны Ивановой, в который вмешалась Полина Гагарина. Фото © 1tv.ru

Другие наставники согласились с ней полностью. Но чтобы поддержать участниц, Полина вышла на сцену и дала советы молодым певицам, а после они вновь спели песню, но уже с другим настроением. И всё получилось.

Слив Даны Соколовой

Ярко выступили на этапе поединков Дана Соколова и Инна Евтушенко, которые представили попсовую песню "Роза чайная" в роковом стиле. В итоге Гагарина оставила на телепроекте Евтушенко. Своё решение она объяснила тем, что у Даны уже есть свой репертуар и возможность общаться с публикой.

Раньше Соколова принадлежала бывшему продюсерскому центру Тимати Black Star, но недавно ушла в самостоятельное плавание и решила попробовать свои силы в "Голосе".

Фанаты не согласились с этим выбором наставницы. Вот такие комментарии они оставили в соцсети: “Дану Полина слила, как и Акмаля... Оправдания — лучше пой свои песни. Ну что это? Дана, ты крутая! Просто знай это”, “Ужасно жаль, что Дана выбыла... Она очень круто поёт”, “Дана - очень хорошая певица. Гагарина как обычно выбирает слабаков”, “Дана. И точка”, “Дана - интересный сильный участник, почему так рано убрали из шоу?”, “Сливают талантливых. Жаль”. “Наставники куплены! Какие выступления, фавориты понятны, и тут очередной облом”.

В общем, страсти только накаляются. Следующий выпуск “Голоса” пройдет в пятницу, 22 марта, в 22:45 по московскому времени.

Авторы Кира Громова