Копия героя из "Слова пацана" и новый продюсер — главное из выпуска "Голоса" Команды наставников музыкального шоу "Голос" практически укомплектованы. Выбирать становится всё сложнее. Чем на этот раз удивляли участники — читайте в материале Life.ru. 17 февраля, 21:44 Жюри на шоу "Голос". Фото © 1tv.ru

В эфире Первого канала вышел новый выпуск популярного музыкального проекта "Голос", где наставники Полина Гагарина, Zivert, Владимир Пресняков и Антон Беляев продолжают набирать участников в свои команды.

Смелый кавер на Успенскую

Первой выступила Полина Чусовитина, которая исполнила хит Любови Успенской "Пропадаю я". Новая аранжировка известной песни и голос участницы впечатлили наставников. Пресняков признался, что у него от такого исполнения даже побежали мурашки по телу. Девушка после хвалебных слов выбрала команду Zivert.

А вот поклонники шоу совсем не оценили этот номер. В официальной группе телепроекта во "ВКонтакте" они оставили в основном негативные комментарии: "Мне не понравилось совсем. Не поняла восторга жюри. Говорили про тембр... Спорно", "Никак. Эту песню может петь только Успенская", "Молодая девушка пришла, чтобы на "Голосе" спеть песню Успенской? А наставники от бешеного восторга чуть в пляс не пустились? Этот ужас был точно из какой-то параллельной вселенной. В первых сезонах мне такое и в страшном сне бы не приснилось...", "Сложилось впечатление, что проплачена... Субъективно", "Как в пьяном караоке", "Ужас, повернулись только из-за песни их "молодости".

Участница шоу "Голос" Полина Чусовитина, которая исполнила хит Любови Успенской "Пропадаю я". Фото © 1tv.ru

"Слово пацана"

Конкурсантка Полина Парфёнова спела песню "Бросай", однако совсем не впечатлила наставников. В итоге из звёзд к ней никто не повернулся. При этом яркий и смелый образ молодой певицы отметили все.

Один из фанатов зашёл ещё дальше и сравнил её с героем нашумевшего сериала: "Мне одному Полина Парфёнова внешне напомнила Пальто из сериала "Слово пацана"? Ни в коем случае не в обиду Полине. Я про стрижку говорю".

Полина Парфёнова спела песню "Бросай". Фото © 1tv.ru

Муж и жена — конкуренты

Самыми яркими участниками этого выпуска стали муж и жена Ксения и Павел Мурашовы. Они не пели дуэтом, а вышли отдельно на сцену друг за другом.

Сначала выступил Павел с песней "Sacrifice". К нему развернулись все, кроме Преснякова. И оказалось, что члены жюри знакомы с Павлом. Мурашов является известным в музыкальных кругах аранжировщиком и продюсером, который работал со многими звёздами, включая Тимати, L’One и наставницу Zivert. Мурашов в итоге пошёл в команду к Антону Беляеву.

Конкурсант Павел Мурашов исполнил композицию "Sacrifice". Фото © 1tv.ru

Следом вышла петь его жена Ксения. Для слепых прослушиваний она выбрала песню Леди Гаги "Shallow" из фильма "Звезда родилась". И вот к ней повернулись все наставники. Девушка решила быть на проекте отдельно от мужа и пошла к Полине Гагариной.

После выступления Ксения призналась, что по просьбе мужа подавала заявку от него на сайте телепроекта, а заодно решила заполнить анкету и от себя. При этом мужу ничего не сказала.

"Я тогда была на девятом месяце беременности, с большим животом. Думала, что будет некогда", — призналась Ксения.

Ксения Мурашова выбрала песню Леди Гаги "Shallow". Фото © 1tv.ru

Фанаты шоу восторженно встретили талантливую пару на телепроекте: "Мурашки по коже всё выступление! Мало того, что песня сама красивая, а тут ещё выступление такое, приковала. Молодец, Ксения! Даже мужа обошла", "Шедевр, потрясно, сильно, круто, невероятно, обалденно. Но как бороться с мужем? Претендент на победу!", "С супругой оба крутые", "Мурашовы — самые крутые в этом выпуске", "Вот бы дуэт Мурашовых на Евровидение".

Этап слепых прослушиваний близится к завершению. Следующий выпуск "Голоса" выйдет на Первом канале 23 февраля в 21:45 по московскому времени.

Авторы Кира Громова