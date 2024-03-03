"Души её": Как Инстасамка пришла на "Голос" и устроила разборки с Гагариной В эфире Первого канала вышел новый выпуск популярного вокального проекта "Голос", в котором наставников ждал сюрприз. 2 марта, 21:39 Участница "Голоса", известная как исполнительница Инстасамка, напомнила Полине Гагариной, что та хотела её придушить. Обложка © Фото © 1tv.ru

Новый выпуск "Голоса" вызвал шквал критики в социальных сетях. Life.ru рассказывает подробнее о сюрпризе для наставников проекта Полины Гагариной, Zivert, Владимира Преснякова и Антона Беляева.

Неожиданный сюрприз

Среди участников на сцену вышла Инстасамка. Она спела свой главный хит "За деньги — да". Наставники сразу узнали её и развернулись все, кроме Антона Беляева.

Участница шоу "Голос" Инстасамка. Фото © 1tv.ru

— Как вас зовут? — решил подколоть после выступления Пресняков популярную молодую певицу. — Дарья. — Может, у вас есть какой-то псевдоним? — Инстасамка.

Сама же Инстасамка не растерялась и обратилась к Гагариной: "Ты обещала меня придушить".

— Не знала, что мы на ты перешли, — ответила Полина Гагарина — У вас же была какая-то жуткая песня… Эта ещё нормальная. Понимаете, я, как мама, хочу, чтобы мои дети слушали хорошую музыку.

Zivert поддержала звёздного гостя и в шутку крикнула Гагариной: "Души её!"

Инстасамка в свою очередь попыталась оправдаться: "Я услышала родителей и всё исправила". В конце Полина и Дарья обнялись. Всё закончилось мирно и без драки.

А вот в официальной группе соцсети "ВКонтакте" фанаты просто негодовали из-за появления Инстасамки. Они оставили огромное количество негативных комментариев под видео с её выступлением: "Какое дно", "Хорошо, что Градский этого не видел", "Это что было? Испортили всё настроение", "Это плевок в сторону зрителей", "Кошмар! Такую классную программу испортили появлением бездарности!", "Розыгрыш не удался!", "Это надо запрещать и блокировать", "До сих пор сильно подташнивает... Это было просто ужасно", "Зачем? Нет слов", "Смачно плюнули всем в лицо".

Удивительно то, что в телевизионном эфире зрители бурными аплодисментами и криками встретили Инстасамку.

Воцерковленный участник

Одним из самых ярких участников этого выпуска стал Александр Новиков. Парень трогательно и чисто исполнил песню "Мама". Также он запомнился своей речью после выступления. В ней набожный певец много говорил о своём ангеле-хранителе и Боге.

Участник шоу "Голос" Александр Новиков. Фото © 1tv.ru

Но самое интересное, что наставники не узнали и не поняли, что Новиков — один из солистов группы "Интонация", которая уже имеет несколько громких хитов. Так, их песня "Пускай" стала главным саундтреком популярного сериала о хоккеистах "Молодёжка". В итоге Новиков попал в команду Владимира Преснякова.

Страсти накаляются, ведь мест в командах у наставников становится всё меньше. Этап слепых прослушиваний близок к завершению.

Авторы Кира Громова