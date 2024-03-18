Названо 10 источников белка, кислот и йода вместо "греховных" продуктов в Великий пост

Великий пост перед Пасхой в этом году взял своё начало 18 марта и будет длиться семь недель, до 4 мая. Однако не всем нужно его соблюдать, особенно если у человека ранее не было подобного опыта. Осторожным следует быть детям, пожилым, пациентам с острыми хроническими заболеваниями, беременным и кормящим. Организм нуждается в белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах, поэтому рацион во время поста должен быть сбалансированным. Об этом "Москве 24" рассказала главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"В качестве восполнения белковой составляющей также стоит обратить внимание на соевые продукты (соевое молоко, йогурты, творог). При хорошей переносимости можно включить в рацион грибы. Когда дозволяется постом, обязательно добавьте в меню рыбу, в том числе морскую, это источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, йода", — добавила эксперт.

Специалист также рекомендует добавить в рацион орехи, потому что они являются хорошим источником растительного белка, а вот в качестве источника жиров можно использовать различные растительные масла, преимущественно холодного отжима. Также Стародубова советует обратить внимание на количество овощей, фруктов, ягод, зелени в рационе питания — не менее 400 граммов в день. А от солений и маринадов нужно отказаться или ограничить их употребление из-за большого количества содержащейся в них соли.

Диетолог предупредила постящихся, что перемены в рационе питания могут вызвать чувство голода, а после — и переедание. Чтобы избежать этого, специалист уверяет, что нужно есть регулярно и при большом желании не отказывать себе в сладком: есть постные кондитерские изделия. Более того, чем строже были условия питания во время поста, тем медленнее нужно из него выходить, чтобы перестроить организм заново.