Врач объяснила, как заморское авокадо поможет держать православный Великий пост
Врач Филёва: В Великий пост нужно включить в рацион чечевицу и тофу
Авокадо поможет компенсировать недостаток жиров во время поста. Обложка © Unsplash
Сегодня, 18 марта, у православных верующих начался Великий пост — главный и наиболее строгий период воздержания в христианстве, он продлится 48 дней и завершится Пасхой 5 мая. В пост запрещено употреблять все продукты животного происхождения — мясо, рыбу, птицу, морепродукты. Также придётся отказаться от молока и молочных продуктов, кондитерских изделий, сливочного масла. О том, как верующим держать пост и не поплатиться здоровьем, Life.ru рассказала врач Александра Филёва.
Медик предупредила, что такое резкое ограничение рациона может негативно повлиять на здоровье, поэтому Великий пост можно не соблюдать детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, пожилым и людям с острыми и хроническими заболеваниями. Кроме того, некоторые послабления допустимы для тех, кто занимается тяжёлым физическим трудом.
Чтобы компенсировать ограничения в питании, в Великий пост нужно правильно питаться: обязательно выпивать достаточное количество воды (30–40 мл жидкости на 1 кг тела), включить в рацион продукты, богатые растительным белком, — чечевицу, тофу, бобовые, орехи, нут, тыквенные семечки.
Углеводы во время Великого поста разрешены, есть их можно ежедневно. Здесь лучше отдать предпочтение так называемым медленным углеводам, которые надолго обеспечивают организм энергией и не приводят к резким скачкам сахара в крови. Это крупы — геркулес, бурый рис, перловка, а также цельнозерновые макароны и отруби. Можно добавить несладкие сорта фруктов — яблоки, ананасы, грейпфруты, апельсины.
Также очень важно употреблять продукты, содержащие клетчатку: она поможет нормализовать пищеварение. Неплохие источники клетчатки — овощи и фрукты, зелень, семечки и орехи. А компенсировать недостаток жиров помогут продукты, в состав которых входят ненасыщенные жирные кислоты омега. Это прежде всего авокадо, орехи и растительное масло.
А ранее священник рассказал, что продукты из сои, которые имитируют мясо, колбасу, молоко и сыр, можно есть во время Великого поста. Он также напомнил, что в первую неделю до первой литургии вообще нельзя ни есть, ни пить.