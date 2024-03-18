Врач объяснила, как заморское авокадо поможет держать православный Великий пост Врач Филёва: В Великий пост нужно включить в рацион чечевицу и тофу 18 марта, 08:54 Авокадо поможет компенсировать недостаток жиров во время поста. Обложка © Unsplash

Сегодня, 18 марта, у православных верующих начался Великий пост — главный и наиболее строгий период воздержания в христианстве, он продлится 48 дней и завершится Пасхой 5 мая. В пост запрещено употреблять все продукты животного происхождения — мясо, рыбу, птицу, морепродукты. Также придётся отказаться от молока и молочных продуктов, кондитерских изделий, сливочного масла. О том, как верующим держать пост и не поплатиться здоровьем, Life.ru рассказала врач Александра Филёва.

Медик предупредила, что такое резкое ограничение рациона может негативно повлиять на здоровье, поэтому Великий пост можно не соблюдать детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, пожилым и людям с острыми и хроническими заболеваниями. Кроме того, некоторые послабления допустимы для тех, кто занимается тяжёлым физическим трудом.

Чтобы компенсировать ограничения в питании, в Великий пост нужно правильно питаться: обязательно выпивать достаточное количество воды (30–40 мл жидкости на 1 кг тела), включить в рацион продукты, богатые растительным белком, — чечевицу, тофу, бобовые, орехи, нут, тыквенные семечки. Александра Филёва Врач, эксперт лаборатории "Гемотест"

Углеводы во время Великого поста разрешены, есть их можно ежедневно. Здесь лучше отдать предпочтение так называемым медленным углеводам, которые надолго обеспечивают организм энергией и не приводят к резким скачкам сахара в крови. Это крупы — геркулес, бурый рис, перловка, а также цельнозерновые макароны и отруби. Можно добавить несладкие сорта фруктов — яблоки, ананасы, грейпфруты, апельсины.

Также очень важно употреблять продукты, содержащие клетчатку: она поможет нормализовать пищеварение. Неплохие источники клетчатки — овощи и фрукты, зелень, семечки и орехи. А компенсировать недостаток жиров помогут продукты, в состав которых входят ненасыщенные жирные кислоты омега. Это прежде всего авокадо, орехи и растительное масло.

А ранее священник рассказал, что продукты из сои, которые имитируют мясо, колбасу, молоко и сыр, можно есть во время Великого поста. Он также напомнил, что в первую неделю до первой литургии вообще нельзя ни есть, ни пить.

Авторы Андрей Горяничев