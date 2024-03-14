Вернуть в реальность: Православных призвали к "цифровому воздержанию" во время Великого поста

Великий пост, который начнётся 18 марта и продлится до 4 мая, призван ограничить влияние цифрового пространства на жизнь православных христиан. Соответствующее заявление сделал доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. Он пояснил, что современный человек очень много времени проводит в интернет-пространстве и складывается ощущение, что настоящая жизнь находится "за экраном".

"Так вот одна из задач поста — вернуть нас в реальность. И это возвращение будет заключаться не только в ограничении собственного присутствия в интернет-пространстве, но и обретении высокого иммунитета к этой цифровой заразе", — сказал Великанов, выступая в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что ограничения в еде являются лишь внешним контуром поста. По словам протоиерея, гораздо сложнее ограничить себя в чём-то более "вкусном", к примеру в сидении в соцсетях и постоянном сканировании новостных лент.