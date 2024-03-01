Врач дала советы, как подготовить организм к Великому посту

С 18 марта в России начнётся Великий пост. Это период, когда верующие люди готовятся к празднику Пасхи. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Айслу Каримова считает, что для извлечения пользы из процесса необходимо заранее подготовить к нему свой организм.

Главным ключом поста является отказ от некоторых напитков и еды. Каримова заметила, что причины, по которым люди решают соблюсти пост, могут быть самые разные: некоторые хотят почистить пищеварительную систему, другие — сбросить вес, а третьи постятся из религиозных и духовных соображений.

"Чтобы начать поститься — особенно тем, кто делает это впервые, — важно решить для себя, действительно нужно это или нет. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, в обязательном порядке нужно проконсультироваться с врачом перед началом поста и чётко определить, насколько длинным будет этот пост: 10, 20, 30 дней или больше", — заявила врач интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Она предупредила, что пост непременно будет сопровождаться положительными изменениями для организма, однако возникают и побочные эффекты: слабость, усталость, головная боль, неприятный запах тела и диарея. Чтобы свести к минимуму стресс для организма, необходимо уменьшить потребление всего, что вызывает зависимость, за пару недель до поста, алкоголь и сигареты придётся отложить подальше. Напитки, содержащие кофеин, также следует убрать из рациона. Таким образом, организм легче перенесёт длительный пост, советует специалист.

По мнению Каримовой, здесь будет уместна последовательность. К примеру, сначала можно избавиться от рафинированных сахаров, а через пару дней исключить из рациона мясо, затем — молочку и далее по списку. Можно снизить вообще всё количество потребляемой пищи, компенсировав это свежими фруктами, овощами и лёгкими спортивными тренировками.

"Речь идёт лишь об умеренной физической нагрузке, которая благотворно отразится на работе лимфатической и сердечно-сосудистой систем. Сюда можно отнести занятия йогой или ходьбу. Интенсивные тренировки необязательны. Нужно не забывать и о достаточном отдыхе, хорошем сне", — добавила терапевт.