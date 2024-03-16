Регион

Уведомления отключены

16 марта, 01:30

Православным россиянам рассказали, можно ли есть морепродукты в Великий пост

Священник Ильяшенко: В Великий пост разрешаются морепродукты, но без фанатизма

Морепродукты формально разрешены в пост, ведь они не являются рыбой. Об этом рассказал газете "Вечерняя Москва" священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

Продукты из сои, которые имитируют мясо, колбасу, молоко и сыр, тоже можно есть. Однако в любом случае священник советует помнить, что смысл поста в воздержании, поэтому даже от сои и даров моря лучше отказаться, если это для человека — лакомство.

Также он напомнил, что нужно отказаться от растительного масла в будние дни. А в первую неделю Великого поста до первой литургии вообще нельзя ни есть, ни пить. После захода солнца немощным людям можно пить воду и есть сухой хлеб. При этом каждый меру поста должен определять сам и с большой осторожностью: без попустительства, но и без фанатизма. Если есть какие-то противопоказания по здоровью, нужно посоветоваться с врачом.

Вернуть в реальность: Православных призвали к "цифровому воздержанию" во время Великого поста
Вернуть в реальность: Православных призвали к "цифровому воздержанию" во время Великого поста

Великий пост, которому верующие будут следовать с 18 марта по 4 мая, нужно держать правильно. Ранее Life.ru рассказывал, что во время поста можно есть, а что категорически запрещено.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров