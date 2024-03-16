Православным россиянам рассказали, можно ли есть морепродукты в Великий пост
Священник Ильяшенко: В Великий пост разрешаются морепродукты, но без фанатизма
Морепродукты формально разрешены в пост, ведь они не являются рыбой. Об этом рассказал газете "Вечерняя Москва" священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.
Продукты из сои, которые имитируют мясо, колбасу, молоко и сыр, тоже можно есть. Однако в любом случае священник советует помнить, что смысл поста в воздержании, поэтому даже от сои и даров моря лучше отказаться, если это для человека — лакомство.
Также он напомнил, что нужно отказаться от растительного масла в будние дни. А в первую неделю Великого поста до первой литургии вообще нельзя ни есть, ни пить. После захода солнца немощным людям можно пить воду и есть сухой хлеб. При этом каждый меру поста должен определять сам и с большой осторожностью: без попустительства, но и без фанатизма. Если есть какие-то противопоказания по здоровью, нужно посоветоваться с врачом.
Великий пост, которому верующие будут следовать с 18 марта по 4 мая, нужно держать правильно. Ранее Life.ru рассказывал, что во время поста можно есть, а что категорически запрещено.
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