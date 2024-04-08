Хотели изюминку, а получили партак: 7 звёзд, чьи татуировки вызывают смех и стыд

Вывести татуировку довольно непросто, поэтому перед походом в салон нужно 200 раз подумать, как она будет смотреться. Но некоторые русские знаменитости пренебрегают этим правилом и набивают всё подряд, выставляя себя на посмешище перед фанатами. Каким артистам лучше забыть дорогу в тату-салон и надавать по рукам своему мастеру?

1. Певица Алсу

У певицы Алсу странная татуировка купидона на пояснице. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Заслуженной артистке РФ Алсу сейчас 40 лет. Она элегантная леди и занимает важное место в отечественном шоу-бизнесе. Но в молодости певица набила татуировку, которой изуродовала своё тело, — поясницу русской звезды "украшает" ужасный купидон.

Похоже, наколка давно не обновлялась. Её контуры смотрятся ужасно. Цвет стал очень блеклым и изображение выглядит как "партак". Думаем, артистке нужно как можно скорее идти в тату-салон на коррекцию.

2. Блогер Даня Милохин

Спину Дани Милохина теперь украшает логотип Человека Паука из вселенной Marvel. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Русский блогер Даня Милохин известен своей любовью к вселенной Человека Паука. На роликах он периодически появляется в костюме супергероя.

На этом в подражании Питеру Паркеру Милохин не остановился и решил связать свою жизнь с героем комикса ещё больше. В конце марта он набил на спину очередную и на этот раз огромную татуировку — логотип Spider-man.

3. Актёр Никита Джигурда

У Никиты Джигурды на животе набито, предположительно, лицо женщины. Фото © VK / Никита Джигурда

Имя артиста регулярно всплывает в Сети из-за хайповых поступков. Джигурда всегда ведёт себя эпатажно, вступая в конфликты со всеми подряд. Тем не менее у артиста довольно необычная внешность и яркий образ, который он усиливает за счёт татуировок. Так, у Джигурды на животе набито большое женское лицо.

4. Певец Филипп Киркоров

Недавнее тату Киркорова выглядит странно — он набил на спину своё изображение. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, © YouTube / FKLoveStory

Многие русские знаменитости любят внимание, и этот артист — не исключение. На всех шоу Киркоров выглядит ярко и эпатажно. Также певец часто совершает шокирующие поступки, лишь бы оставаться у всех на виду. Например, в апреле 2023 года артист вставил импланты в ягодицы.

Последняя выходка Киркорова, которую обсуждала вся страна, произошла 18 марта 2024-го. Тогда артист во время шоу "Сокровища императора" показал новую татуировку. На всю спину Бедросович набил фотографию себя с крыльями. Помимо того, у певца есть и другие наколки: на его руке красуется изображение дракона, а на пальцах надпись King (но вполне вероятно, что эти татуировки — картинки и попытки заявить о себе).

5. Актриса Настасья Самбурская

Тату у актрисы Настасьи Самбурской обсуждал весь интернет — она написала странные слова на пятках. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Русская блогерша, прославившаяся благодаря роли Кристины в сериале "Универ", любит делать наколки. Их у девушки несколько. Вначале рисунки под кожей Самбурской были довольно безобидными и даже несли в себе смысл. Например, у неё есть наколка с надписью Love Yourself и красивый цветок. Однако позже Самбурская начала креативить. Она набила на правой пятке надпись "Это пятка", а на левой — "Родинка". Выглядят такие "партаки" и смешно, и одновременно ужасно.

6. Футболист Фёдор Смолов

У Фёдора Смолова есть татуировки почти всех предметов, что выглядит крайне неэстетично. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Многие русские футболисты украшают своё тело с помощью наколок. Причём некоторые забивают практически каждую часть видимой кожи. Фёдор Смолов не стал исключением. Кажется, что он набил под кожу всё, что нашел в интернете.

Его грудь одновременно украшают и кирпичи, и год рождения, и православная икона, и граффити, и надпись Faith (вера), и даже звёзды. Выглядят такие наколки в сочетании друг с другом крайне странно. Но если ему нравится...

7. Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой

У Дениса Шальных татуировки не просто ужасные, но ещё и очень жуткие. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сын русской артистки давно стал темой для мемов в интернете. Несколько лет назад звёздный ребёнок начал активно самовыражаться с помощью татуировок. Уже в 2021 году ими было покрыто около 80% кожи Дениса.

При этом наколки Шальных — не более чем "партаки". На его коже "красуются" изображения гробов и жуткие портреты с кровью.