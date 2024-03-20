С серебряной ложкой во рту: 6 звёздных детей, чей успех — заслуга родителей

Начинающим актёрам и певцам тяжело пробиться в мире большого кинематографа. То ли дело дети звёзд, для которых почву подготавливают их родители. Благодаря связям "предков" в шоу-бизнесе и познакомиться с разными продюсерами таким "восходящим" артистам и музыкантам довольно легко, и попасть потом на большие экраны, и привлечь к себе внимание зрителей. Так кто же из маменькиных сынков и папенькиных дочек обязан успехом своим родителям?

1. Актриса Анна Пересильд

Некоторые дети звёзд "выстреливают" ещё в восемь лет. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Анна родилась в "киносемье". Её мать — актриса Юлия Пересильд, а папа режиссёр Алексей Учитель. Юная артистка с детства хотела попасть в кино, но родители не давали ей пойти в эту сферу. Однако уже в 2018 году Юлия и Алексей "сдались" — помогли девушке начать карьеру артистки. Тогда она в возрасте восьми лет снялась в фантастическом фильме "Черновик".

Затем карьера Анны остановилась на три года, и с 2021-го началась с новой силой. Она сыграла Алису в картине "Первый снег". В 2022-м снялась в фильме "Тибра", а в 2023 году участвовала в нашумевшем проекте Жоры Крыжовникова. Сейчас 14-летняя Анна Пересильд снимается в картине под названием "Нежность-2" и продолжении сериала "Черновик". Неудивительно, что с такими именитыми родителями у юной артистки первые роли появились уже в восемь лет.

2. Актёр Никита Ефремов

Никита Ефремов — сын звезды, он многого добился за последние годы. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Никита — сын легендарного, хоть и скандально известного актёра Михаила Ефремова. Его отец в сфере кино проработал не один десяток лет. Естественно, у того есть хорошие связи в шоу-бизнесе, что позволило пропихнуть сына в сериалы и кино.

Карьера Никиты Ефремова началась ещё в 2004 году, когда он сыграл в одной из серий "Моей прекрасной няни". Однако после этого никаких подвижек в кино у Ефремова-младшего особо не было. С артистом выходило всего по паре фильмов в год. Никита начал резко набирать популярность только с 2011 года.

С каждым годом фильмов и сериалов с его участием появлялось всё больше. Огромная популярность настигла Никиту Ефремова в 2021 году. С тех пор он каждый год снимается минимум в нескольких фильмах и сериалах. Так, в 2023-м у него было целых девять проектов за год. А в 2024 году артист успел покорить российские онлайн-кинотеатры.

3. Актёр Иван Янковский

Некоторые звёздные дети продолжают семейную династию, например Янковский. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

У артиста были все возможности для того, чтобы построить головокружительную карьеру в кино. Дед Ивана — легендарный народный актёр Советского Союза Олег Янковский. Отец Филипп тоже был довольно успешным служителем сцены. Династия актёров не один год выстраивала связи, и поэтому Ивану было намного проще пробиться на большие экраны, чем выпускникам театральных вузов.

Актёрская карьера Янковского началась в 2014 году. В тот год он сыграл в кино два раза. В 2015 году у Ивана был всего один проект, но уже в 2016-м карьера артиста пошла в гору. Его начали активно звать в кино и сериалы. В 2019 году к Янковскому приходит первый большой успех. После фильма "Текст" его начинают приглашать на роли в более крупные сериалы и фильмы, причём делают это гораздо чаще.

В 2023 году Иван сыграл в популярных сериалах "Фишер" и "Внутри убийцы", после чего стал ещё известнее. Сейчас артиста можно увидеть во многих современных фильмах и сериалах.

4. Музыкант Влад Топалов

Некоторые дети знаменитостей ничего не могут без папиных денег, как, например, Топалов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladtopalofficial

Артист в начале 2000-х годов создал музыкальную группу Smash с Сергеем Лазаревым. Мало кто знает, но свою колоссальную популярность артисты завоевали благодаря отцу Влада — бизнесмену Михаилу Топалову. Именно он вложил в раскрутку группы гигантские суммы денег.

Михаил часто вмешивался в жизнь артиста и давал ему советы. В том числе из-за этого Влад начал употреблять горячительные напитки и запрещённые вещества. После распада группы музыкант Сергей Лазарев остался популярен и нарастил свою известность, а сольная карьера Топалова пошла под откос. Собирать полные залы у него больше не получалось.

5. Музыкант Родион Газманов

Некоторые дети звёзд не могут "выстрелить" даже с помощью папиных связей, как, например, Родион Газманов. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Сын легендарного исполнителя начал выступать на сцене более 30 лет назад — в 1987 году. Тогда он вместе с папой исполнил песню. Когда Родион повзрослел, Газманов помог ему попасть в шоу-бизнес. Сейчас певец пытается стать популярным, но пока безуспешно.

Тем не менее Родион всё равно "крутится" в индустрии. Он работает на телевидении и даже создаёт сольные альбомы. Кто знает, может быть, в будущем ему и удастся "выстрелить".

6. Певица Лена Зосимова

Отдельные звёздные дети предпочитают спокойную семейную жизнь карьере. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

У исполнительницы были все шансы стать суперзвездой и продержаться на большой эстраде не один год. Отец Лены, Борис Зосимов, известен тем, что создал телеканал "MTV Россия" и лейбл Universal Music. У него были рычаги, которые привели дочку к успеху.

После распада СССР Лена Зосимова "выстрелила". Она обрела популярность после того, как отец пропихнул её на шоу "Утренняя звезда". Дополнительный толчок карьере девушки дало общение с легендарными музыкантами и композиторами, например Игорем Николаевым и Дмитрием Маликовым.

В какой-то момент вложенные в Лену деньги начали окупаться. Её песни занимали первые места в чартах и попадали в хит-парады. У Зосимовой было много концертов, на которых она собирала большие залы.

Однако карьера артистки пошла на спад в 1998 году, когда в России начался экономический кризис. Постепенно артистка перестала выступать и записывать новые песни, а в 2002-м и вовсе ушла из шоу-бизнеса. Затем она заключила брак с предпринимателем Михаилом Хенкином, и они завели детей. С тех пор о музыкантше мало что известно.