Стивен Сигал сам приготовил торт на свадьбу сына, женившегося на модели из России
Стивен Сигал сам приготовил торт на свадьбу сына в Москве
Сын Стивена Сигала женился на россиянке. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danilova.ri
Сын американского актёра Стивена Сигала Доминик год назад начал встречаться с российской моделью Айрин Даниловой. Недавно выяснилось, что молодые люди поженились в "Барвихе Luxury Village".
На торжественной церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие, включая именитого отца жениха. После росписи в загсе молодожёны поехали праздновать в один из лучших ресторанов столицы. Само торжество было в формате приватного ужина. Члены семьи наслаждались изысканными блюдами и говорили друг другу трогательные слова. К слову, Стивен определённо одобряет выбор 34-летнего сына. Как рассказала сама 29-летняя Айрин, в качестве одного из подарков голливудский актёр даже сам испёк праздничный торт.
"Был праздничный торт, его приготовил отец Доминика. Он был выполнен и украшен в традиционном русском стиле с изображением жениха и невесты. Это, пожалуй, один из самых вкусных тортов, которые я пробовала", — приводит сайт МК.ru слова новоиспечённой невестки Стивена Сигала.
Ранее Life.ru сообщал, что Стивен Сигал снимет документальный фильм, который расскажет всю правду о событиях в зоне СВО. Актёр также считает, что информация об украинских событиях, появляющаяся в зарубежных СМИ, передаётся им аналитическими центрами, которые находятся в США.