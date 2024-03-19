Сын Стивена Сигала тайно женился на русской модели 19 марта, 15:08 Сын Стивена Сигала женился на русской модели. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danilova.ri

Сын голливудского актёра Стивена Сигала Доминик женился на русской модели Айрин Даниловой. Церемония прошла 17 марта в Москве, в "Барвихе Luxury Village". Свадебными кадрами поделилась в соцсети сама невеста.

Сын Стивена Сигала женился на русской модели. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danilova.ri

Торжество прошло в узком кругу, в том числе присутствовал и сам Стивен Сигал, который давно живёт в России. Невеста показала на снимке и подаренное Домиником обручальное кольцо. Мужчине 34 года, его избраннице 29 лет. Об их отношениях стало известно в марте прошлого года, когда пару застали в одном из столичных ресторанов.

Сын Стивена Сигала женился на русской модели. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danilova.ri

Сын Стивена Сигала женился на русской модели. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danilova.ri

Сын Стивена Сигала женился на русской модели. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danilova.ri

Влюблённые не собираются уезжать за рубеж и связывают своё будущее с жизнью в России. Данилова не раз говорила, что Доминик восхищается русской культурой, а также любит борщ и пельмени.

Ранее сообщалось, что актёр Владимир Пермяков (Лёня Голубков из рекламы МММ) спустя всего год после свадьбы развёлся со своей четвёртой женой — актрисой и режиссёром Ольгой Мюнхаузен (Петровой), которая моложе его на 20 лет.

Авторы Татьяна Миссуми