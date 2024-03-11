Лёня Голубков из рекламы МММ развёлся с четвёртой женой, которая моложе его на 20 лет

Актёр Владимир Пермяков (Лёня Голубков из рекламы МММ) спустя всего год после свадьбы развёлся со своей четвёртой женой актрисой и режиссёром Ольгой Мюнхаузен (Петровой), которая моложе его на 20 лет. 71-летний артист поделился причинами распада семьи в беседе с сайтом MK.Ru.

"Ольга решила покуражиться, сказав мне: "Вова, давай разойдёмся". И это был даже не шантаж, а её глупое кокетство. Но меня это задело как человека, как мужчину, она, не понимая свою шутку, наплевала мне в душу и в лицо. Получилось так, что она королева, а я её слуга, и она сделала мне одолжение — вышла за меня замуж", — рассказал актёр.

На предложение жены он ответил утвердительно, после чего они подали на развод. Пермяков добавил, что после оформления документов жена расплакалась, а её глупая шутка с ним не удалась.