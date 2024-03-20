"Я думала это любовь": Шокирующие откровения Бузовой про первую любовь с бандитом доведут и вас до слёз

Вскоре на экраны возвращается проект "Человек-невидимка" c ведущей Эвелиной Блёданс. Гостьей первого эпизода, кадры которого попали в редакцию Life.ru, оказалась светская львица и знаменитая певица Ольга Бузова. Звезда, чуть ли не плача, вспоминала свои первые отношения, которые оказались очень травмирующими. Рассказываем подробнее!

В те времена, когда Ольге Бузовой было всего 17 лет, она встречалась с парнем по имени Артём, который, по её словам, был настоящим бандитом. Эта любовь стала для певицы первой, захватывающей, но одновременно и чрезвычайно сложной. Отношения с Артёмом обернулись серьёзным испытанием: он из ревности запрещал Ольге посещать институт, контролировал каждый её шаг и даже закрывал девушку дома, чтобы она никуда не уходила. Бузова рассказывает, как эти действия, которые вначале казались ей проявлениями любви, превратились в настоящий кошмар.

Чистосердечное признание Ольги Бузовой про свои отношения с бандитом. Видео © Предоставлено Life.ru

"Он меня любил… Это мне казалось, что это любовь, что раз он меня не хочет никому отдавать. "Ты моя, и только" — значит это любовь… Но в тот момент, когда просто меня стали уже дома закрывать, я позвонила папе, сказала: "Пап, забери меня, пожалуйста", — делится Ольга. Ситуация обострилась до того, что ей пришлось просить помощи, чтобы выбраться из этих отношений.

Бузова рассказывает о своих первых отношениях и испытаниях. Фото © Предоставлено Life.ru

Бузова также вспоминает о сложностях, связанных с бедностью: "Нам нечего было есть, мы жили на мою стипендию. Иногда у него какие-то махинации появлялись. Здесь у него появлялись деньги, сразу: "Что ты хочешь? На тебе цепочку, что ты хочешь, джинсы, — всё!" Когда появлялись деньги, мы в какой-то нормальной квартире жили. А так — даже в комнате… Сестра привозила мне пельмени — воровала продукты, чтобы я кушала. То есть и бедность была, и всё было".

Эксклюзив: Ольга Бузова в новом сезоне "Человека-невидимки". Фото © Предоставлено Life.ru