"Я думала это любовь": Шокирующие откровения Бузовой про первую любовь с бандитом доведут и вас до слёз
В эксклюзивном интервью Ольга Бузова открыто поделилась своими переживаниями о первых отношениях, которые оставили в её жизни неизгладимый след. Кадры разговора, прошедшего в рамках проекта "Человек-невидимка" c Эвелиной Блёданс, попали в распоряжение Life.ru
Вскоре на экраны возвращается проект "Человек-невидимка" c ведущей Эвелиной Блёданс. Гостьей первого эпизода, кадры которого попали в редакцию Life.ru, оказалась светская львица и знаменитая певица Ольга Бузова. Звезда, чуть ли не плача, вспоминала свои первые отношения, которые оказались очень травмирующими. Рассказываем подробнее!
В те времена, когда Ольге Бузовой было всего 17 лет, она встречалась с парнем по имени Артём, который, по её словам, был настоящим бандитом. Эта любовь стала для певицы первой, захватывающей, но одновременно и чрезвычайно сложной. Отношения с Артёмом обернулись серьёзным испытанием: он из ревности запрещал Ольге посещать институт, контролировал каждый её шаг и даже закрывал девушку дома, чтобы она никуда не уходила. Бузова рассказывает, как эти действия, которые вначале казались ей проявлениями любви, превратились в настоящий кошмар.
Чистосердечное признание Ольги Бузовой про свои отношения с бандитом. Видео © Предоставлено Life.ru
"Он меня любил… Это мне казалось, что это любовь, что раз он меня не хочет никому отдавать. "Ты моя, и только" — значит это любовь… Но в тот момент, когда просто меня стали уже дома закрывать, я позвонила папе, сказала: "Пап, забери меня, пожалуйста", — делится Ольга. Ситуация обострилась до того, что ей пришлось просить помощи, чтобы выбраться из этих отношений.
Бузова рассказывает о своих первых отношениях и испытаниях. Фото © Предоставлено Life.ru
Бузова также вспоминает о сложностях, связанных с бедностью: "Нам нечего было есть, мы жили на мою стипендию. Иногда у него какие-то махинации появлялись. Здесь у него появлялись деньги, сразу: "Что ты хочешь? На тебе цепочку, что ты хочешь, джинсы, — всё!" Когда появлялись деньги, мы в какой-то нормальной квартире жили. А так — даже в комнате… Сестра привозила мне пельмени — воровала продукты, чтобы я кушала. То есть и бедность была, и всё было".
Эксклюзив: Ольга Бузова в новом сезоне "Человека-невидимки". Фото © Предоставлено Life.ru
Это откровенное интервью станет частью нового сезона "Человека-невидимки", который стартует на канале ТВ-3 в пятницу, 22 марта. Зрители смогут увидеть, как Ольга Бузова рассказывает о своём тяжёлом опыте и о том, как она смогла преодолеть его последствия. А ещё много других интересных подробностей из жизни звезды. Не пропустите!
ТАСС / Вячеслав Прокофьев