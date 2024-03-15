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15 марта, 10:10

Сказал "да": Бузова прилюдно опустилась на колени перед Киркоровым, умоляя взять её в жёны

Чего только не происходит во время съёмок популярных ТВ-проектов. Вот и на шоу, где ведущей является Бузова, поднялась больная для неё тема — брак и развод. Но решение проблемы неожиданно нашлось в виде поп-короля, который предложил Ольге свои мужские услуги.

Ольга Бузова и Филипп Киркоров поженятся? Неожиданное предложение от ведущей произошло прямо во время съёмок шоу. Обложка © tnt

Ольга Бузова и Филипп Киркоров поженятся? Неожиданное предложение от ведущей произошло прямо во время съёмок шоу. Обложка © tnt

Популярный в последнее время новый проект Ольги Бузовой, кажется, исполняет какой-то её хитрый план. Иначе как объяснить, что во время съёмок очередной серии шоу "Это нормально?", освещающей развод и его последствия для женщин, ведущая нашла свой шанс наконец выйти замуж? Да не за абы кого! За самого поп-короля.

Да, нередко в данном шоу, которое Ольга ведёт вместе с Дмитрием Дибровым, появляются звёздные гости, помогающие пролить свет на болезненную тему, освещаемую в выпуске. На этот раз "экспертом из мира высшей лиги" оказался сам поп-король Филипп Киркоров.

Весь Интернет обсуждает, как Ольга Бузова делала предложение руки и сердца Киркорову. Фото © tnt

Весь Интернет обсуждает, как Ольга Бузова делала предложение руки и сердца Киркорову. Фото © tnt

Намеренно или нет, спланированно или импровизируя, но Ольга прямо во время съёмок неожиданно оказывается на коленях перед мужчиной и спрашивает, возьмёт ли тот её в жёны. Киркоров, к удивлению всех, стал чуть ли не агитатором этого события.

"Если ты скажешь "да", подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже, я только за! Ты красивая, умная, образованная", — ответил на предложение руки и сердца Филипп. А потом в пошловатой манере намекнул, что не против провести с Бузовой брачную ночь пораньше.

Ольга Бузова сделала предложение жениться на ней Киркорову, а тот согласился. Видео © tnt

Понятное дело, что всё это было шутки ради. Но, согласитесь, очень эффектно и неожиданно. Интересно, получится ли у новоиспечённых звёздных молодожёнов поддерживать свой статус и пиариться на истории, или про эту шутку быстро забудут. Филипп, ради приличия позови Ольгу Бузову стать приглашённым гостем в шоу "Маска", которое ведёшь! Вот это было бы честно и справедливо.

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Елизавета Терешкова
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