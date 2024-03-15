Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли в 2024 году из-за операции

Народный артист России Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до января 2025 года. По данным SHOT, актёру предстоит продолжительная реабилитация после операции на позвоночнике.

Как уточняет телеграм-канал, 28 февраля звезда сериала "Сваты" обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике. Врачи провели КТ, после чего срочно доставили артиста в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Добронравову удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза). Уже 7 марта актёра выписали из больницы и назначили ему продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов.

После операции 62-летний артист решил отказаться от участия во всех спектаклях до конца года. Их уже отменяют и переносят.

Фёдор Добронравов — народный артист РФ, актёр театра и кино. Всенародную любовь ему принёс образ Ивана Будько в добром семейном сериале "Сваты". Также поклонники скетч-шоу "6 кадров" помнят актёра в разнообразных комедийных образах, а театралы — его Пантеру Брауна в "Трёхгрошовой опере", Эстрюго в "Великолепном рогоносце", Михаила в "Чемоданчике". Подробнее о жизни и творчестве Фёдора Викторовича читайте на uznayvse.ru.