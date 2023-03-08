Виктор Добронравов: Папа для меня "высшая планка"

Знаменитый российский актёр Виктор Добронравов рассказал, что Вахтанговский театр является для него настоящим домом, а отец — примером для подражания. Также он поделился впечатлением о наиболее запомнившихся ролях в кино. По словам артиста, ему дорога работа в фильме "Т-34", где он сыграл механика-водителя Василёнка, говорил на белорусском языке и водил несколько машин. Актёр подчеркнул, что это особенная картина.

"Т-34" — очень мощная картина с потрясающей операторской работой, не имеющей аналогов в киномире: никто ещё не снимал актёров на идущих танках", — сказал Добронравов в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Он добавил, что у него нет рейтинга любимых фильмов со своим участием, поскольку все работы разные. Однако он отметил картины "Стрельцов", "Цыплёнок жареный" и "Пальма", где актёр показывал совсем разные характеры. Артист также рассказал, каково быть сыном известного актёра — Фёдора Добронравова.

"Папа — настоящий фанат своего дела. Он для меня высшая планка. И всё время эту планку он не просто держит, а постоянно поднимает её для меня и брата", — отметил он, назвав отца "настоящим русским мужиком" с золотыми руками.

Добронравов также поделился, что давно играет в кавер-группе, но для него это просто увлечение, а главное в творчестве — работа в Вахтанговском театре.