"Выступает на стороне извращенцев": Джигурда захотел серьёзно поговорить с Пугачёвой

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва знает, что делает, поэтому, несмотря на некоторые скандальные заявления, заслужила милосердия. Такое мнение выразил актёр Никита Джигурда — артист собирается провести с Примадонной серьёзный разговор.

"Приезжай и поговорим на интеллектуальном уровне. Алла, что бы ты ни сказала, ты должна понять, что Россия на сегодняшний день — крепость против извращенцев, Содома и Гоморры. Князь Владимир подчеркнул, что у нас семья — это мужчина и женщина. А Алла, не понимая этого, выступает на стороне извращенцев", — отметил он в беседе с сайтом MK.Ru, добавив, что в США дети с малых лет имеют право менять пол без согласия родителей.

Прокомментировал шоумен и недавние слова Пугачёвой по поводу нормальных людей, которые, как считает артистка, возвращаться в Россию не планируют.

"Я вижу по передовой на фронте: ребята все нормальные. Они осознают, что, как бы ни было тяжело, они сражаются с нацизмом, который, увы, на мой взгляд, косвенно поддерживает Алла Борисовна. Не до конца понимая, что она, получается, поддерживает зверей, совершающих человеческие жертвоприношения и обещающих вырезать всех русских", — отметил Джигурда.

По его мнению, объявлять ли Пугачёву иноагентом, должны решить законодатели. При этом актёр подчеркнул, что против "охоты на ведьм".