Тяжёлая анемия из-за онкологии вынудила сына Вячеслава Зайцева снова обратиться к врачам

Напомним, в феврале Егора Зайцева госпитализировали в одну из московских больниц с ковидом. Сын легендарного дизайнера жаловался на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди, ему провели противовирусную терапию. Также у Егора диагностировали тяжёлую анемию, из-за чего ему даже сделали переливание крови. Кроме того, медики поставили другой опасный диагноз — онкологию. Образования обнаружили в толстой кишке, лёгких и печени.