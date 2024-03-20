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20 марта, 08:29

Тяжёлая анемия из-за онкологии вынудила сына Вячеслава Зайцева снова обратиться к врачам

Mash: Страдающего онкологией сына Вячеслава Зайцева вновь госпитализировали

Егор Зайцев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Егор Зайцев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Сын модельера Вячеслава Зайцева, страдающий онкологией, вновь госпитализирован. По данным Mash, 64-летнему Егору стало плохо из-за тяжёлой анемии и ему потребовалось повторное переливание крови.

Причиной ухудшения его состояния, по предварительным данным, стал прогрессирующий рак.

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Напомним, в феврале Егора Зайцева госпитализировали в одну из московских больниц с ковидом. Сын легендарного дизайнера жаловался на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди, ему провели противовирусную терапию. Также у Егора диагностировали тяжёлую анемию, из-за чего ему даже сделали переливание крови. Кроме того, медики поставили другой опасный диагноз — онкологию. Образования обнаружили в толстой кишке, лёгких и печени.

Матвей Константинов
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