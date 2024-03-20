Тяжёлая анемия из-за онкологии вынудила сына Вячеслава Зайцева снова обратиться к врачам
Mash: Страдающего онкологией сына Вячеслава Зайцева вновь госпитализировали
Егор Зайцев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Сын модельера Вячеслава Зайцева, страдающий онкологией, вновь госпитализирован. По данным Mash, 64-летнему Егору стало плохо из-за тяжёлой анемии и ему потребовалось повторное переливание крови.
Причиной ухудшения его состояния, по предварительным данным, стал прогрессирующий рак.
Напомним, в феврале Егора Зайцева госпитализировали в одну из московских больниц с ковидом. Сын легендарного дизайнера жаловался на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди, ему провели противовирусную терапию. Также у Егора диагностировали тяжёлую анемию, из-за чего ему даже сделали переливание крови. Кроме того, медики поставили другой опасный диагноз — онкологию. Образования обнаружили в толстой кишке, лёгких и печени.