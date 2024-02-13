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13 февраля, 06:08

Обнаружили ковид: Сына Вячеслава Зайцева экстренно госпитализировали в Москве

Mash: Сына Вячеслава Зайцева госпитализировали с ковидом в Москве

Вячеслав и Егор Зайцевы. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Вячеслав и Егор Зайцевы. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали с ковидом в Москве. По данным Mash, Егор поступил в одну из столичных клиник с жалобами на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди. Ему провели противовирусную терапию моноклонами для профилактики тяжёлого поражения лёгких.

Также у родственника легендарного модельера выявили железодефицитную анемию тяжёлой степени. Из-за этого ему пришлось делать переливание крови, чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови. На данный момент Зайцев остаётся под присмотром врачей.

Инфаркт не подтвердился: Названа причина госпитализации Панкратова-Чёрного
Инфаркт не подтвердился: Названа причина госпитализации Панкратова-Чёрного

Напомним, недавно стало известно о госпитализации Александра Понкратова-Чёрного. Самочувствие актёра стало сильно ухудшаться 5 февраля, когда он возвращался домой в машине. В больницу артиста доставили с нарушениями сердечного ритма. Изначально у него подозревали инфаркт, но на деле оказался атеросклероз аорты.

Матвей Константинов
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