Обнаружили ковид: Сына Вячеслава Зайцева экстренно госпитализировали в Москве

Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали с ковидом в Москве. По данным Mash, Егор поступил в одну из столичных клиник с жалобами на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди. Ему провели противовирусную терапию моноклонами для профилактики тяжёлого поражения лёгких.

Также у родственника легендарного модельера выявили железодефицитную анемию тяжёлой степени. Из-за этого ему пришлось делать переливание крови, чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови. На данный момент Зайцев остаётся под присмотром врачей.