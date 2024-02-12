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12 февраля, 09:03

Стала известна новая причина госпитализации Панкратова-Чёрного

SHOT: У госпитализированного Панкратова-Чёрного обнаружили атеросклероз аорты

Актёр Александр Панкратов-Чёрный. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

Актёр Александр Панкратов-Чёрный. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

У госпитализированного известного актёра Александра Панкратова-Чёрного диагностировали атеросклероз аорты. Именно поэтому 74-летний артист жаловался на сильные боли в области сердца, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, результаты рентгена показали, что критичных изменений в лёгких звёздного пациента на данный момент нет. При этом врачи выявили повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты. Теперь актёру требуется полный покой. Медики рекомендовали ему много отдыхать и принимать препараты для укрепления костей и суставов. Восстановление может занять несколько месяцев.

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Напомним, недавно стало известно, что Александр Панкратов-Чёрный был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Актёру сильно поплохело в машине, когда он возвращался домой в Раменки 5 февраля. В квартиру его под руки завёл водитель. Медики тогда осмотрели пациента и обнаружили нарушение сердечного ритма, после чего увезли в больницу. При этом инфаркт не подтвердился. Тогда у него диагностировали перелом пяти рёбер.

Николь Вербер
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