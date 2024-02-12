Стала известна новая причина госпитализации Панкратова-Чёрного

По данным телеграм-канала, результаты рентгена показали, что критичных изменений в лёгких звёздного пациента на данный момент нет. При этом врачи выявили повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты. Теперь актёру требуется полный покой. Медики рекомендовали ему много отдыхать и принимать препараты для укрепления костей и суставов. Восстановление может занять несколько месяцев.

Напомним, недавно стало известно, что Александр Панкратов-Чёрный был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Актёру сильно поплохело в машине, когда он возвращался домой в Раменки 5 февраля. В квартиру его под руки завёл водитель. Медики тогда осмотрели пациента и обнаружили нарушение сердечного ритма, после чего увезли в больницу. При этом инфаркт не подтвердился. Тогда у него диагностировали перелом пяти рёбер.