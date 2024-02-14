Врачи заподозрили онкологию у госпитализированного сына Вячеслава Зайцева
Mash: У сына модельера Вячеслава Зайцева заподозрили онкологию
Егор Зайцев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
У сына модельера Вячеслава Зайцева Егора, которого экстренно госпитализировали в Москве, заподозрили онкологию. Как сообщает телеграм-канал Mash, в ходе предварительного обследования медики обнаружили образования в толстом отделе кишечника.
Всё это — на фоне тяжёлой формы анемии. Также известно об образованиях в обоих лёгких и печени. Все материалы врачи отправили на биопсию. Кроме того, судя по последним анализам, завышены и многие показатели в крови. Это говорит о серьёзных полифункциональных нарушениях со стороны внутренних органов.
Ранее сообщалось, что Егора Зайцева госпитализировали с ковидом. Он поступил в одну из столичных клиник с жалобами на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди. Ему провели противовирусную терапию моноклонами для профилактики тяжёлого поражения лёгких. Также у родственника легендарного модельера выявили железодефицитную анемию тяжёлой степени. Из-за этого ему пришлось делать переливание крови, чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови.