Врачи заподозрили онкологию у госпитализированного сына Вячеслава Зайцева

У сына модельера Вячеслава Зайцева Егора, которого экстренно госпитализировали в Москве, заподозрили онкологию. Как сообщает телеграм-канал Mash, в ходе предварительного обследования медики обнаружили образования в толстом отделе кишечника.

Всё это — на фоне тяжёлой формы анемии. Также известно об образованиях в обоих лёгких и печени. Все материалы врачи отправили на биопсию. Кроме того, судя по последним анализам, завышены и многие показатели в крови. Это говорит о серьёзных полифункциональных нарушениях со стороны внутренних органов.