"Звал врачей из-за болей": СМИ узнали о состоянии здоровья Петросяна в больнице

Юмориста Евгения Петросяна, который попал в больницу из-за перелома предплечья, пока ещё врачи не прооперировали. Как сообщает источник телеканала "360", накануне вечером артист жаловался на боли. Медики приняли необходимые меры, чтобы облегчить его состояние.