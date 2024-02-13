"Звал врачей из-за болей": СМИ узнали о состоянии здоровья Петросяна в больнице
"360": Юморист Евгений Петросян пожаловался медикам на боли
Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Юмориста Евгения Петросяна, который попал в больницу из-за перелома предплечья, пока ещё врачи не прооперировали. Как сообщает источник телеканала "360", накануне вечером артист жаловался на боли. Медики приняли необходимые меры, чтобы облегчить его состояние.
"В девять вечера звал из-за болей, обезболивающие сделали. Протокола операции пока нет, готовят", — подчеркнул собеседник канала.
Напомним, Петросян был экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением. Артист упал во время прогулки в центре Москвы 11 февраля. Сатирика должны прооперировать ближе к выходным — ему планируют ставить в руку титановые пластины.