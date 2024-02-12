"Очень больно, лежу": Актёр Панкратов-Чёрный впервые вышел на связь после ЧП на гастролях в Норильске

74-летний артист Александр Панкратов-Чёрный впервые вышел на связь после сообщений о госпитализации из-за переломов рёбер. После тревожных вестей спектакль с его участием отменили в Московском театре эстрады, но он не спешил объясняться и успокаивать поклонников. Сегодня, 12 февраля, Александр Васильевич раскрыл подробности случившегося в беседе с kp.ru.

"На гастролях в Норильске поскользнулся. Упал, поломал рёбра. Я отменил все спектакли. Очень больно. Поэтому лежу. Вчера меня заменил другой артист на гастролях в Петербурге. Если всё будет нормально, 1 марта приеду со спектаклем в Казахстан", — сказал актёр.