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12 февраля, 11:11

"Очень больно, лежу": Актёр Панкратов-Чёрный впервые вышел на связь после ЧП на гастролях в Норильске

Актёр Панкратов-Чёрный рассказал, как сломал рёбра на гастролях в Норильске

Актёр Александр Панкратов-Чёрный. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Актёр Александр Панкратов-Чёрный. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

74-летний артист Александр Панкратов-Чёрный впервые вышел на связь после сообщений о госпитализации из-за переломов рёбер. После тревожных вестей спектакль с его участием отменили в Московском театре эстрады, но он не спешил объясняться и успокаивать поклонников. Сегодня, 12 февраля, Александр Васильевич раскрыл подробности случившегося в беседе с kp.ru.

"На гастролях в Норильске поскользнулся. Упал, поломал рёбра. Я отменил все спектакли. Очень больно. Поэтому лежу. Вчера меня заменил другой артист на гастролях в Петербурге. Если всё будет нормально, 1 марта приеду со спектаклем в Казахстан", — сказал актёр.

8 февраля Панкратов-Чёрный был госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. Актёр пожаловался на сильную боль в груди и затруднённое дыхание. К счастью, позднее стало известно, что инфаркт артисту не грозит, но у него переломаны пять рёбер.

Стала известна новая причина госпитализации Панкратова-Чёрного
Стала известна новая причина госпитализации Панкратова-Чёрного
Владимир Озеров
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