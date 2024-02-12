"Очень больно, лежу": Актёр Панкратов-Чёрный впервые вышел на связь после ЧП на гастролях в Норильске
Актёр Панкратов-Чёрный рассказал, как сломал рёбра на гастролях в Норильске
Актёр Александр Панкратов-Чёрный. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
74-летний артист Александр Панкратов-Чёрный впервые вышел на связь после сообщений о госпитализации из-за переломов рёбер. После тревожных вестей спектакль с его участием отменили в Московском театре эстрады, но он не спешил объясняться и успокаивать поклонников. Сегодня, 12 февраля, Александр Васильевич раскрыл подробности случившегося в беседе с kp.ru.
"На гастролях в Норильске поскользнулся. Упал, поломал рёбра. Я отменил все спектакли. Очень больно. Поэтому лежу. Вчера меня заменил другой артист на гастролях в Петербурге. Если всё будет нормально, 1 марта приеду со спектаклем в Казахстан", — сказал актёр.
8 февраля Панкратов-Чёрный был госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. Актёр пожаловался на сильную боль в груди и затруднённое дыхание. К счастью, позднее стало известно, что инфаркт артисту не грозит, но у него переломаны пять рёбер.