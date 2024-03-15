"Дома меня бы не вытащили": Актриса Наталья Селезнёва попала в больницу
Народная артистка РФ Наталья Селезнёва госпитализирована с воспалением лёгких
Народная артистка РФ Наталья Селезнёва. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Народная артистка РФ Наталья Селезнёва попала в больницу. В беседе с ТАСС актриса сообщила, что у неё диагностировали двустороннее воспаление лёгких.
"Лежу в больнице с двусторонним воспалением лёгких. Где-то подхватила, вирусное воспаление. Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили", — поделилась артистка.
Селезнёва находится в больнице уже три дня. Когда её выпишут, пока не известно, медики не дают прогнозов на этот счёт.
Ранее стало известно о госпитализации продюсера Бари Алибасова. Ему сделали томографию и провели необходимые анализы. По предварительным данным, у него диагностирован инсульт, однако жена Алибасова опровергла эту информацию. По её словам, у музыканта просто поднялось давление. При этом солист "На-На" Владимир Политов сообщил, что Бари Каримович находится в реанимации. Позже стало известно, что до госпитализации Алибасов неделю терпел головную боль.