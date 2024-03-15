"Дома меня бы не вытащили": Актриса Наталья Селезнёва попала в больницу

Народная артистка РФ Наталья Селезнёва попала в больницу. В беседе с ТАСС актриса сообщила, что у неё диагностировали двустороннее воспаление лёгких.

"Лежу в больнице с двусторонним воспалением лёгких. Где-то подхватила, вирусное воспаление. Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили", — поделилась артистка.