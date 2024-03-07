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7 марта, 16:02

102-летняя мама актрисы Алфёровой попала в больницу с травмой головы

Мама популярной советской и российской актрисы Ирины Алфёрово получила травму головы, возвращаясь домой с прогулки. По данным сайта МК.ru, 102-летняя Ксения Архиповна Алферова поскользнулась в подъезде, пошатнулась на ходунках, потеряла равновесие и упала. Пенсионерка ударилась головой о выступ стены, после чего её срочно госпитализировали.

К счастью, врачи не нашли признаков сотрясения у матери актрисы — на женщине был пуховой платок и капюшон, что, вероятно, смягчило удар. Тем не менее, медики посчитали нужным наложить на рану несколько швов, а затем отправили пациентку лечить ушиб на дому.

Экстренно вызвали скорую: У 101-летней матери актрисы Ирины Алфёровой возникли проблемы с сердцем
Экстренно вызвали скорую: У 101-летней матери актрисы Ирины Алфёровой возникли проблемы с сердцем

Ранее Life.ru сообщал, что пропавшего в мороз сибиряка нашли спустя два дня в колодце со сломанной ногой. Выжить и не замёрзнуть за двое суток ему удалось благодаря тому, что в коллекторе было тепло, хотя на улице столбик термометра опустился до минус 35.

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Агентство "Москва"/ Софья Сандурская

Марина Калегина
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