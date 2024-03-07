102-летняя мама актрисы Алфёровой попала в больницу с травмой головы

Мама популярной советской и российской актрисы Ирины Алфёрово получила травму головы, возвращаясь домой с прогулки. По данным сайта МК.ru, 102-летняя Ксения Архиповна Алферова поскользнулась в подъезде, пошатнулась на ходунках, потеряла равновесие и упала. Пенсионерка ударилась головой о выступ стены, после чего её срочно госпитализировали.

К счастью, врачи не нашли признаков сотрясения у матери актрисы — на женщине был пуховой платок и капюшон, что, вероятно, смягчило удар. Тем не менее, медики посчитали нужным наложить на рану несколько швов, а затем отправили пациентку лечить ушиб на дому.