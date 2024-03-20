Ещё одна компания Высоцкой по доставке еды понесла многомиллионные убытки

Компания телеведущей Юлии Высоцкой по доставке продуктов лишилась уже более восьми миллионов рублей за три года своего существования. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в 2021 году Высоцкая открыла ООО "СиДжей". Компания занималась "умной доставкой" еды: специальное программное обеспечение на телефонах пользователей следило за тем, какие рецепты и блюда они смотрят в Интернете. После этого оно искало необходимые продукты в магазинах, после чего помогало оформлять доставку.

Однако россияне не очень активно пользовались приложением. В первый год фирма ушла в минус на 50 тысяч рублей, второй год закрыла, потеряв 3,76 миллиона рублей, а 2023 год компания телеведущей закрыла с убытками на 4,66 миллиона. Всего за три года своего существования компания потеряла 8,42 миллиона, хотя долгов у фирмы перед налоговиками нет.