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20 марта, 08:13

Ещё одна компания Высоцкой по доставке еды понесла многомиллионные убытки

SHOT: Юлия Высоцкая потеряла свыше 8 миллионов рублей на бизнесе по доставке еды

Телеведущая Юлия Высоцкая. Обложка © Telegram / "Юлия Высоцкая Official"

Телеведущая Юлия Высоцкая. Обложка © Telegram / "Юлия Высоцкая Official"

Компания телеведущей Юлии Высоцкой по доставке продуктов лишилась уже более восьми миллионов рублей за три года своего существования. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в 2021 году Высоцкая открыла ООО "СиДжей". Компания занималась "умной доставкой" еды: специальное программное обеспечение на телефонах пользователей следило за тем, какие рецепты и блюда они смотрят в Интернете. После этого оно искало необходимые продукты в магазинах, после чего помогало оформлять доставку.

Однако россияне не очень активно пользовались приложением. В первый год фирма ушла в минус на 50 тысяч рублей, второй год закрыла, потеряв 3,76 миллиона рублей, а 2023 год компания телеведущей закрыла с убытками на 4,66 миллиона. Всего за три года своего существования компания потеряла 8,42 миллиона, хотя долгов у фирмы перед налоговиками нет.

Юлия Высоцкая заплатит за использование чужих фото еды
Юлия Высоцкая заплатит за использование чужих фото еды

А ранее Life.ru рассказывал, что Высоцкая в январе собиралась ликвидировать фирму "Кулинарная студия". Телеведущая приняла такое решение из-за того, что компания за период с 2019 по 2022 год принесла более 4,7 миллиона рублей убытков. Несмотря на это, супруга режиссёра Андрея Кончаловского остаётся совладелицей ещё более десяти компаний.

Дарья Нарыкова
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