Высоцкая ликвидирует фирму "Кулинарная студия", которая принесла ₽5 млн убытков

Телеведущая Юлия Высоцкая, которая недавно столкнулась с новой волной популярности из-за своих нашумевших сырников и прочих "кухонных изысков", ликвидирует свою фирму ООО "Кулинарная студия". Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ведущая программы "Едим дома" уже собрала документы для закрытия. Она приняла такое решение из-за того, что фирма за период с 2019 по 2022 год принесла более 4,7 миллиона рублей убытков. Лишь в прошлом году компания заработала более 13 миллионов рублей, большую часть из которых отнесли к "прочим доходам".

Известно, что "Кулинарная студия" занимается общественным питанием и поставкой еды в различные заведения. Но, видимо, желающих отведать кухонных шедевров от Высоцкой стало намного меньше. Между тем супруга режиссёра Андрея Кончаловского остаётся совладелицей ещё 13 компаний. Деятельность большинства из них также связана с ресторанами и едой.