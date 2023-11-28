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28 ноября, 11:09

От легенды изящной кухни Высоцкой требуют деньги за использование чужих фото еды

От Юлии Высоцкой потребовали 125 тысяч рублей за использование чужих фото еды

<p>Телеведущая Юлия Высоцкая. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photos710573600?z=photo710573600_457241204/photo_feed710573600" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юлия Высоцкая</a></p>

Телеведущая Юлия Высоцкая. Обложка © Vk / Юлия Высоцкая

От телеведущей Юлии Высоцкой, которая весной столкнулась с новой волной популярности благодаря мемам с её изящными блюдами, требуют 125 тысяч рублей за использование чужих фото еды на её кулинарном портале. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, один из фотографов случайно увидел два своих снимка на сайте актрисы "Едим дома" и возмутился, что у него без разрешения взяли его интеллектуальную собственность. Через компанию, которая регулирует авторские права, он обратился к фирме "Едимдома.ру" и потребовал заплатить ему или удалить фото. При этом мужчина подчеркнул, что никакой реакции со стороны 50-летней знаменитости не последовало. Представители потерпевшего обратились в Арбитражный суд Москвы.

Скандал со сгоревшими сырниками: За что на самом деле зрители любят шоу "Едим дома" и защищают Высоцкую

Скандал со сгоревшими сырниками: За что на самом деле зрители любят шоу "Едим дома" и защищают Высоцкую

Как сообщал Лайф, этой весной пользователи соцсетей обратили внимание на старые выпуски кулинарного телешоу актрисы Юлии Высоцкой. Они начали шутить над неаппетитным видом приготовленных ею блюд, появились мемы и пародии. Некоторые даже начали писать оскорбительные комментарии в адрес Высоцкой. Телеведущая Ксения Бородина назвала такое поведение травлей.

Никита Осипов
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