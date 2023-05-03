Домашних кулинаров предупредили об опасности сырников "по-высоцки"

Недавно пользователи Сети обратили внимание на старые выпуски кулинарного телешоу актрисы Юлии Высоцкой. Их позабавил неаппетитный вид приготовленных ею блюд, однако, пожалуй, самым "любимым" стал рецепт жидких внутри и явно сгоревших снаружи сырников. По словам врача-диетолога медицинского центра "Проект здоровья" (Санкт-Петербург) Натальи Кругловой, самым опасным ингредиентом в вышеназванном блюде являются сырые яйца.

"Сырые яйца без термической обработки — это риск сальмонеллёза. Достаточно тяжёлая кишечная инфекция, которая может сопровождаться и нарушением стула (жидкий стул, причём многократный), и повышением температуры тела, и общей интоксикацией", — рассказала она Лайфу.

Следующим компонентом теста для сырника является творог. По словам диетолога, если он пастеризованный, то в необработанном виде не принесёт вреда для здоровья, главное — соблюдение сроков годности и условий хранения. Остальные ингредиенты также безопасны, однако при заболеваниях ЖКТ те же мука или манка могут вызвать изжогу, вздутие и дискомфорт.

В остальном, резюмировала специалист, сырники "по-высоцки" безопасны, хотя их вкус и будет сильно страдать.