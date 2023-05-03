КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 02:31

Диетолог Залётова предупредила о вреде нектаров из ананаса и персика

Фруктовые соки могут способствовать образованию избыточной жировой ткани в организме. На самом деле, это вовсе не продукт здорового питания, потому что обычно в нём содержится много сахара, считает врач-диетолог Татьяна Залётова. Она рекомендовала отдавать приоритет не напиткам, а самим фруктам.

"Когда мы делаем из них сок, мы теряем много клетчатки и увеличиваем количество сахара и фруктозы в пище. Если говорить о самых неполезных напитках из фруктов, то это нектары промышленного производства. В них всегда присутствует добавленный сахар", — сказала Залётова в интервью радио Sputnik.

По словам Залётовой, самые вредные из фруктовых соковых напитков — это те, что изготовлены из продуктов с высоким гликемическим индексом, например, из ананасов, персиков или из смеси тропических фруктов. Именно они провоцируют высокий выброс инсулина, вызывая чувство голода и, как следствие увеличивают аппетит и образование избыточной жировой ткани.

"Людям с сахарным диабетом <…> разрешено употреблять не более 200 миллилитров сока, разбавляя его водой в пропорции пятьдесят на пятьдесят. Для здоровых людей 200-400 миллилитров в день это нормальное количество", — пояснила Залётова.

Эндокринолог назвала газировку, которая не навредит здоровью и фигуре

Эндокринолог назвала газировку, которая не навредит здоровью и фигуре

Ранее Лайф писал, что врач заявил, что польза берёзового сока для здоровья преувеличена. Так, олигосахариды в нём, в отличие от сахаров, не усваиваются и оказываются питанием для наших бактерий.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
  • Новости
  • соки
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров