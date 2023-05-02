Врач заявил, что польза берёзового сока для здоровья преувеличена

Берёзовый сок обладает полезными свойствами. В нём есть различные витамины и минералы, рассказал в беседе с РИА "ФедералПресс" диетолог Михаил Гинзбург.

"Берёзовый сок — это вода, немножко сахаров и олигосахаридов. Последние, в отличие от сахаров, не усваиваются и оказываются питанием для наших бактерий. В нём, конечно есть витамины, в частности аскорбиновая кислота, минералы — калий, магний", — сказал специалист.

По мнению Гинзбурга, стакан берёзового сока намного полезнее такого же объёма, например, сладкого газированного напитка. При этом сок дерева не полезнее зелёного чая или какао. Как указал врач, берёзовый сок не вреден, но "его польза небольшая и даже во многом преувеличенная". Его можно употреблять для разнообразия, подчеркнул диетолог.