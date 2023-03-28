Врач предупредила, кому и в каких случаях противопоказан целебный берёзовый сок

Берёзовый сок является источником множества биологически активных веществ, витаминов и минералов, которые так нужны нашему организму весной. Однако есть случаи, когда от него лучше отказаться, предупредила врач – диетолог-эндокринолог, заведующая отделением лечебного питания Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами Президента РФ Егана Королёва.

Это касается, например, людей с мочекаменной болезнью и страдающих аллергией на пыльцу. Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от берёзового сока пациентам с сахарным диабетом из-за содержания фруктозы. При этом всем другим он действительно пойдёт на пользу, главное — знать, как и в каком виде его правильно пить.

"Чтобы получить из сока максимальную пользу, пить его надо свежим, желательно сразу после сбора. Также его можно заморозить впрок: полезные вещества при этом сохранятся, просто их будет меньше", — приводит её слова "Москва 24".

Также по-своему полезен и "постоявший" напиток, в котором образуются необходимые для микрофлоры кишечника бактерии. Кстати, берёзовый сок можно пить даже людям с заболеваниями ЖКТ, при болезнях печени и желчного пузыря, однако не при обострениях. Но даже в таких случаях стоит знать меру: рекомендуемая суточная доза — один-два стакана или около 200–350 миллилитров.