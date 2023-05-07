Скандал со сгоревшими сырниками: За что на самом деле зрители любят шоу "Едим дома" и защищают Высоцкую

Юлия Высоцкая — российская актриса, она снялась во многих интересных отечественных картинах. Вот только зрители помнят и знают её не за актёрское мастерство, а как жену режиссёра Андрея Кончаловского и ведущую кулинарного шоу "Едим дома с Юлией Высоцкой". Многие хейтеры ни раз говорили, что девушка просто удачно вышла замуж. Супруг снимает её, несмотря на бездарность, в своих фильмах и передачу на НТВ купил, лишь бы она дома его этими шедеврами не травила.

Однако программа не только популярный проект, где Юля учит, как вкусно и полезно питаться в домашних условиях. Благодаря ей Высоцкая получила возможность развиваться в этой стезе и дальше. Звезда написала книги о здоровом питании — целых 55 штук! В 2009 году стартовало второе шоу под названием "Завтрак с Юлией Высоцкой". А также знаменитость открыла несколько ресторанов в Москве и кулинарную студию.

Мемы о готовке Юлии Высоцкой популярнее в Сети, чем её передача. Фото © соцсети

Несмотря на все заслуги Юлии в области кулинарии, в Сети заявляют, что актриса совершенно не умеет готовить. А мемы с ней штампуются, кажется, ежечасно. Самым популярным стало видео, где девушка жарит сырники, а они растекаются бесформенной жижей по сковородке. После мучительного процесса Высоцкая с неизменной улыбкой на лице нахваливает получившийся результат и пытается убедить зрителей, что всё именно так, как и должно быть. Шокировал зрителей и горящий пламенем Сатаны шашлык, который актриса назвала "вот этой вот красотой", хотя на тарелке было просто напрочь сгоревшее мясо. Придираются не только к мастерству самой "гуру", но и к рецептам, оторванным от жизни простых людей. Некоторые чересчур дорогие, другие отпугивают сочетанием продуктов.

"Юлия! Зачем Вы постоянно трясёте руками? Они ходуном ходят. Впечатление, что руки своей отдельной жизнью живут. Когда человек не может ясно выразить свои мысли с помощью фраз, т.е. не хватает лексического запаса, то он это восполняет активным маханием рук — жестикуляцией. Смотреть тяжело, дискомфортно, неуютно. Готовить надо в хорошем расположении духа. Не передача, а скачки на ипподроме, нервная трясучка. Неудачный выбор ведущей", — Ирина.

"Прошу убрать рубрику "Готовим дома с Юлией Высоцкой", потому что эта "готовка еды" предназначена не для дома, а для ресторанов. Это нас, простых людей, просто раздражает!" — Раиса.

Те самые злосчастные сырники от Юлии Высоцкой растеклись по сковородке. Фото © соцсети

"Противно смотреть на этот цирк. Отвратительная, неопрятная, истеричка с претензией", — Елена. "Юля, здравствуйте! Советую Вам, посмотрите на себя со стороны! И поймёте, что пора уходить из передачи! С ув.", — Лидия. "Полностью согласна. Хрючево, и смотреть неприятно — носится, как с подгорелым задом, нервозная обстановка, некрасивая женщина, фу!" — Уфимочка.

Однако передача крайне популярна, идёт уже с 2003 года и имеет свою армию поклонников. Так за что же люди любят беспорядочную беготню Юлии по кухне, распущенные волосы, которыми она неизменно приправляет каждое своё блюдо, и кринжовые рецепты?

Ещё парочка кошмарных кулинарных "шедевров" Юлии Высоцкой. Фото © соцсети

Некоторые фанаты Высоцкой и её "высокой" кухни уверяют, что кулинария — это совсем не главное в кулинарной (на минуточку!) передаче. Весь смысл в домашнем тепле и уюте. От счастливой улыбки ведущей, в её общении со зрителем так, словно он стоит на кухне рядом с ведущей.

"Всегда смотрела передачу "Едим дома" с Юлечкой Высоцкой с удовольствием. Эта передача не только о еде, но об уюте, любви к ближним и счастливой семье. Вот уже две недели нет этой передачи. Стало пусто и тоскливо. Почитала отзывы об этой передаче, и стало ещё тоскливей: сколько же недобрых, завистливых "тёток" развелось. Их просто раздражает элегантная, изящная женщина, на которую приятно смотреть", — Елена. "Хорошая передача, помогает найти что-то новое, интересное и полезное. Даже мой муж смотрел, сама хорошо готовлю, у меня много любителей вкусно поесть. И если намечается праздник, пересматриваю часто "Едим дома". А критикуют злые люди, которые не любят готовить, да и старания других не ценят", — Марина.