10 вещей с барахолок, от которых избавились владельцы, и теперь понятно почему

"Лучшие три бакса, которые я когда-либо тратила", — Libby Nye.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Как вам такая лампа-медуза?" — Elizabeth Kremer.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Мой парень печально известен тем, что регулярно приходит домой со случайными вещами", — Kat Malkowski.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Нашла на местной барахолке. Отправился домой вместе со мной", — Erica Aldrich.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Купила в антикварке рядом с домом мерные ложки с единорогами", — Amanda E Zellers.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Урвал этих замечательных горгулий на онлайн-барахолке", — Bridget Washburn.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Я точно не знаю, для чего он предназначен, но не купить его я не могла", — Ashley Anderson,

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Просто огромная бутыль со спичками. Теперь они все живут у меня", — Vanessa Greene.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Нашла это, когда помогала маме перебирать вещи, от которых хотели избавиться соседи. Верх керамический, а низ — чугунный с эмалированным покрытием", — Amy Johnston.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Нашла ЭТО на онлайн-барахолке за 500 баксов", — Travis Walsh.