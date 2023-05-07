10 вещей с барахолок, от которых избавились владельцы, и теперь понятно почему
Любители старья молятся на барахолки и секонды, ведь они там находят "сокровища". Для простых людей там найти что-то ценное крайне сложно... зато открыть смешную дичь — проще простого. Собрали 10 доказательств.
"Лучшие три бакса, которые я когда-либо тратила", — Libby Nye.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared
"Как вам такая лампа-медуза?" — Elizabeth Kremer.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared
"Мой парень печально известен тем, что регулярно приходит домой со случайными вещами", — Kat Malkowski.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared
"Нашла на местной барахолке. Отправился домой вместе со мной", — Erica Aldrich.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared
"Купила в антикварке рядом с домом мерные ложки с единорогами", — Amanda E Zellers.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared
"Урвал этих замечательных горгулий на онлайн-барахолке", — Bridget Washburn.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared
"Я точно не знаю, для чего он предназначен, но не купить его я не могла", — Ashley Anderson,
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared
"Просто огромная бутыль со спичками. Теперь они все живут у меня", — Vanessa Greene.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared
"Нашла это, когда помогала маме перебирать вещи, от которых хотели избавиться соседи. Верх керамический, а низ — чугунный с эмалированным покрытием", — Amy Johnston.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared
"Нашла ЭТО на онлайн-барахолке за 500 баксов", — Travis Walsh.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared
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Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared