Вечеринка у бассейна запомнилась на всю жизнь, ведь теперь все знают — от смеха можно умереть

Белла Килмартин живёт в Бирмингеме. Ей 24 года, и у неё нарколепсия. Заболевание, из-за которого девушка может внезапно заснуть когда угодно и в любом месте. Таких, как она, от 20 до 40 человек на 100 тысяч населения Земли. Болезнь и так редкая, но у Беллы особый случай.

Белла Килмартин. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bella.kilmartin

Всё началось в подростковом возрасте, когда Белла стала отключаться прямо в разгар вечеринок. Сейчас она постоянно клюёт носом на рабочем месте. А один приступ едва не стоил ей жизни, когда Килмартин плавала в бассейне. Тело внезапно перестало слушаться, и девушка начала тонуть. К счастью, помощь подоспела вовремя.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bella.kilmartin

Но в этот раз нарколепсия оказалась ни при чём. Вспомните ролики из соцсетей, в которых животных что-то пугает и от этого их на время парализует. Это называется катаплексия: контроль над телом утрачивается из-за сильных эмоций. То же самое происходит и с Беллой, только у неё не из-за страха, а из-за смеха.

"Ноги подгибаются, голова падает на грудь... При этом я всё слышу и понимаю, но ничего не могу сделать. Сколько раз я проливала на себя горячий чай! А особенно страшно становится, когда всё это происходит в незнакомом месте", — рассказывает Килмартин.

В тот день возле бассейна было много людей: там проходила вечеринка. Одним из свидетелей происшествия стала близкая подруга Беллы, которая и вытащила девушку из воды.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bella.kilmartin

Нарколепсию у Беллы нашли в 2015 году. Она начала посещать доктора, который и обнаружил у неё ещё и катаплексию. Но сначала она проявлялась в лёгкой форме: ни о какой смертельной опасности речь не шла. "Во время смеха у меня просто кружилась голова. Но потом состояние стало ухудшаться: закатывались глаза, дёргались веки... Я думала, что это проблемы с сердцем", — делится переживаниями девушка.

Белле пришлось адаптироваться к новой реальности. Она избегает бассейнов и даже не ходит в кино, потому что перед большим экраном сразу засыпает. От уроков вождения тоже пришлось отказаться. А ещё ей неудобно перед другими людьми, которые становятся свидетелями подобных приступов. Их пугает происходящее, ведь думают, что Белла умирает прямо у них на глазах. И Килмартин каждый раз приходится объяснять, что это было.

Белла во время очередного обследования. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bella.kilmartin