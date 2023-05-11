"У неё не самая лёгкая судьба": Бородина пожалела Высоцкую из-за мемов с жидкими сырниками и макаронами с водкой
Бородина призвала остановить травлю Высоцкой из-за пригоревших сырников
Фото © Vk / Юлия Высоцкая
Телеведущая Ксения Бородина назвала травлей неуместные шутки россиян над неудачными блюдами в кулинарном шоу Юлии Высоцкой. Она также заметила, что границу перешли даже знакомые актрисы, поддержав жестокий тренд.
"А у вас не складывается впечатление, что стёб над Высоцкой перешёл в травлю? Ну первые три-четыре видео посмеялись, я сама лично тоже принимала в этом участие, но, может, пора остановиться? Надо же умудриться пойти в аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты", — написала Бородина в соцсети.
Те самые злосчастные сырники от Юлии Высоцкой растеклись по сковородке. Фото © соцсети
По её словам, из Высоцкой сделали козла отпущения, поэтому пора давно остановить этот буллинг. Телеведущая напомнила, что у актрисы нелёгкая судьба, но она держится достойно и не отвечает на нападки.
Скандал со сгоревшими сырниками: За что на самом деле зрители любят шоу "Едим дома" и защищают Высоцкую
Напомним, недавно пользователи Сети обратили внимание на старые выпуски кулинарного телешоу актрисы Юлии Высоцкой. Их позабавил неаппетитный вид приготовленных ею блюд, однако, пожалуй, самым "любимым" стал рецепт жидких внутри и явно сгоревших снаружи сырников. Пользователи накинулись на Высоцкую и стали оставлять ей оскорбительные комментарии.