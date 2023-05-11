"У неё не самая лёгкая судьба": Бородина пожалела Высоцкую из-за мемов с жидкими сырниками и макаронами с водкой

Телеведущая Ксения Бородина назвала травлей неуместные шутки россиян над неудачными блюдами в кулинарном шоу Юлии Высоцкой. Она также заметила, что границу перешли даже знакомые актрисы, поддержав жестокий тренд.

"А у вас не складывается впечатление, что стёб над Высоцкой перешёл в травлю? Ну первые три-четыре видео посмеялись, я сама лично тоже принимала в этом участие, но, может, пора остановиться? Надо же умудриться пойти в аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты", — написала Бородина в соцсети.

Те самые злосчастные сырники от Юлии Высоцкой растеклись по сковородке. Фото © соцсети

По её словам, из Высоцкой сделали козла отпущения, поэтому пора давно остановить этот буллинг. Телеведущая напомнила, что у актрисы нелёгкая судьба, но она держится достойно и не отвечает на нападки.