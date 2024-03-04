Юлия Высоцкая заплатит за использование чужих фото еды

В конце ноября минувшего года стало известно, что один из фотографов увидел два своих снимка на сайте Высоцкой "Едим дома" и возмутился, что у него без разрешения взяли интеллектуальную собственность. Через компанию, регулирующую авторские права, мужчина обратился к фирме "Едимдома.Ру" и потребовал заплатить ему 125 тысяч рублей или удалить снимки. Но от гуру "кулинарных шедевров" не последовало ответа. В итоге ситуацию пришлось решать через суд. Иск был удовлетворён частично, теперь жена Андрея Кончаловского должна заплатить фотографу 40 тысяч рублей и удалить его фото со своего сайта.