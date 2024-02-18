Королева "изящной еды": Почему Высоцкая променяла карьеру актрисы на профессию кулинара Почему хейтеры преследуют актрису Юлию Высоцкую и куда смотрят редакторы её программ — в материале Life.ru. 17 февраля, 21:42 Актриса Юлия Высоцкая. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Юлию Высоцкую СМИ обычно представляют как "белорусскую и российскую актрису, супругу Андрея Кончаловского". Однако с 2020 года она снимается редко. Зритель в последний раз мог видеть её в фильме мужа "Дорогие товарищи!", где она играет партийную работницу и бывшую фронтовичку Людмилу. А за 2023 год в театре Моссовета Высоцкая сыграла только одну роль. Причём снова в постановке мужа: это была роль Марины в спектакле "Сцены из супружеской жизни. Перестройка" по мотивам пьесы Ингвара Бергмана.

Роли или бизнес?

Если просмотреть список ролей актрисы, то ясно, что на износ она не работала никогда. В год — одна, редко две роли. Часто либо кино, либо театр. При этом критики каждый раз захлёбываются от восторга, а на актрису сыпятся награды и звания. Судите сами: 2016 год — премия за лучшую женскую роль в картине "Рай" Кончаловского на кинофестивале в Испании. 2017-й — премия "Золотой орёл", премия "Ника" и премия Мюнхенского фестиваля за ту же роль. 2018 год — звание заслуженной артистки РФ. 2021 год: за роль в фильме мужа "Дорогие товарищи!" — премии "Ника", снова "Золотой орёл", "Белый слон" и "Золотой карп" на Фарерском фестивале кино.

Съёмки в фильме мужа Высоцкой. Фото © "Дорогие товарищи!". Режиссёр Андрей Кончаловский, сценарист Елена Киселёва / Kinopoisk.ru

В общем, ролей немного, но все — в яблочко. Правда, фильм "Дорогие товарищи!" зрители упрекали в чернушности и ненависти к советской власти, но они же признавали, что главными достоинствами его является игра актёров, в том числе и исполнительницы главной роли — Юлии Высоцкой. Но почему же тогда актриса не снимается в кино чаще? Ведь кажется, если есть талант — его надо реализовывать.

Ответ прост: с нулевых годов Юлия Высоцкая занята бизнесом. Теперь она не только актриса, но и бизнес-леди. С 2003 года ведёт кулинарные шоу на телевидении, пишет книги рецептов и об истории российской кулинарии. Строит собственное королевство "изящной еды", которое называется "Проект Кулинарная студия"; её предприятия поставляют еду в рестораны и занимаются общественным питанием. Очевидно, что бизнес требует много времени и сил: в последнее время Юлия Высоцкая стала совладелицей 13 компаний. Но успех идёт рука об руку с молвой.

Под огнём хейтеров

Критика актрисы-кулинара началась ещё в нулевых годах. Зрителей раздражало, что Высоцкая далека от народа, ей указывали, что не у всех есть машины для приготовления и разбивания льда и возможность достать австралийскую баранину или перчики из Чили. Некоторых уязвляли даже иностранные названия блюд.

Рецепт эклеров со слабосолёной рыбой, сыром и зеленью. Видео © YouTube / Юлия Высоцкая

"Капаната? Здрасьте, приехали! Нам намного интереснее послушать о совершенно простецких продуктах и способах их приготовления. Да не едим мы розмарин, но печёные молодые кабачки в кляре — это вещь!" — комментировали шоу Высоцкой в Интернете.

Новоиспечённого кулинара упрекали в вычурности рецептов, навязчивой рекламе и постоянных повторах. Сетовали, что каждый раз, рекламируя какой-либо продукт, актриса говорила, что "использует только его", и каждый раз применяла в речи оборот "если у вас в холодильнике залежались", причём речь шла, как правило, об экзотических для большей части населения страны продуктах: морских гребешках или дорогой рыбе. Вызывало вопросы зрителей и количество жира и калорий в приготовленных блюдах: макароны часто соседствовали с сыром, обжаренным салом и яйцами.

"Юлию нужно заставлять после передачи до конца доедать свои "шедевры". Перед камерой. Или насильно этим кормить редактора", — сокрушались зрители.

Со временем аудитория попривыкла, пообтесалась и Высоцкая стала любимой телеведущей. Многие отмечали, что блюда Высоцкой оригинальны, а передача достойная.

"Посмотри назад — у тебя мясо горит!"

Однако публика до сих пор не упускает возможности поязвить над косяками кулинара. Одним из популярных мемов стал эпизод шоу с приготовлением шашлыка. Высоцкая готовит на огне куриные крылышки и объясняет процесс. Просмотры роликов, где блогеры разбирают видео, собрали больше 250 тысяч просмотров.

Эпизод кулинарного шоу, где комментатор жарко комментирует сгоревший шашлык. Фото © t.me / Yaplakal

Настоящим шедевром разбора этого рецепта стал ролик под названием "Армянин комментирует рецепт шашлыка от Юлии Высоцкой". В нём актриса-кулинар поливает блюдо на огне сладким маринадом, а затем спокойно отворачивается и режет помидорки, тогда как за её спиной крылышки вспыхивают ярким пламенем. Сердце горячего кавказского специалиста не выдерживает, он начинает кричать: "Арчи, повернись назад! Смотри не в камеру — мясо горит!" Действительно, больно смотреть, как обугливается драгоценное мясное блюдо. Впрочем, почему больно? Сама Юлия признаётся, что не ест то, что готовит, бережёт фигуру. Но тут, правда, непонятно, почему нельзя было переснять ролик и приготовить всё так, как надо.

Актриса не прокомментировала очередной мем. Пока зрители смакуют кулинарное творчество Высоцкой, её команда, вероятно, не отвлекается на такие пустяки.

Авторы Александр Лаврентьев