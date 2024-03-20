Юрий Лоза философски ответил на вопрос, счастлив ли русский человек Лоза назвал "придумками" 72-е место России в рейтинге счастливых стран 20 марта, 13:48 Певец Юрий Лоза. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Life.ru оценил рейтинг счастья, согласно которому Россия оказалась на 72-м месте. По мнению артиста, все подобные рейтинги и опросы тенденциозны, да и само понятие счастья весьма размыто, оно может быть недолговечным.

"Так что 72-е место россиян — это чьи-то придумки. Счастлив ли русский человек? Смотря какой русский. Те, кто считает, что при Союзе счастья было больше, не хотят вспоминать пустые полки магазинов. Так что всё относительно. Те, кто нашёл себя в сегодняшнем мире, однозначно счастливее тех, кто не нашёл", — подчеркнул артист.

Напомним, в среду, 20 марта, когда отмечается Международный день счастья, был опубликован Всемирный доклад, который назвал Финляндию самой счастливой страной. Причём этот титул достаётся Суоми уже в седьмой раз подряд. Что касается России, то ей эксперты отвели 72-е место в рейтинге счастья. Украина расположилась на 105-й строчке.