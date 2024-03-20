В Госдуме нашли корень несчастья россиян в их работе

В Госдуме связали нахождение нашей страны на 72-м месте в рейтинге счастья среди всех стран мира с трудолюбием россиян и большой продолжительностью рабочей недели. В частности, таким мнением поделилась депутат Светлана Бессараб. По её словам, от стран Северной Европы, которые находятся в первой 20-ке этого рейтинга, мы отстаём как раз в вопросе рабочего времени. В этом смысле перспектива сокращения рабочей недели, о котором депутаты спорят уже не первый год, может пойти России на пользу, считает собеседница "Ленты.ру".

"Сегодня, к сожалению, такой вопрос не рассматривается, и европейские законодательства в этом моменте нас обгоняют. Мы слишком много работаем, а за 2023 год стали работать ещё больше", — сетует парламентарий.

Дополнительные ресурсы, по мнению Бессараб, человек получает, когда реализовывается через хобби или взаимодействует с семьёй. Если россияне станут работать чуть меньше, то освободившееся время смогут направить на то, чтобы стать счастливее.