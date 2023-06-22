В Минтруде ответили, введут ли в России четырёхдневку законодательно

Вводить в России на законодательном уровне четырёхдневную рабочую неделю не имеет смысла: эта возможность предусмотрена по договорённости с работодателем. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора", — сказал он, пояснив, что действующая нормативно-правовая база позволяет выстраивать режим занятости на усмотрение сторон.

Котяков уточнил, что пятидневка является компромиссным вариантом, поэтому она и закреплена законодательно.