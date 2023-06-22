В Минтруде ответили, введут ли в России четырёхдневку законодательно
Котяков: Трудовой договор в России предусматривает возможность четырёхдневки
Вводить в России на законодательном уровне четырёхдневную рабочую неделю не имеет смысла: эта возможность предусмотрена по договорённости с работодателем. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора", — сказал он, пояснив, что действующая нормативно-правовая база позволяет выстраивать режим занятости на усмотрение сторон.
Котяков уточнил, что пятидневка является компромиссным вариантом, поэтому она и закреплена законодательно.
А ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в Трудовом кодексе не будет шестидневной рабочей недели. Он отметил, что "по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой".
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