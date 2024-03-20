Названа самая счастливая страна в мире

Финляндия вот уже в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира. Об этом говорится в публикации Всемирного доклада о счастье, опубликованного в среду, 20 марта, когда отмечается Международный день счастья. На втором месте рейтинга расположилась Дания, на третьем — Исландия. В целом, как отмечается в докладе, первые десять строчек остаются неизменными ещё с доковидных времён.

Что касается нашей страны, то ей эксперты отвели 72-е место в рейтинге счастья. Украина расположилась на 105-й строчке. А вот самой несчастливой страной в очередной раз признан Афганистан. Вместе с ним последние строчки в рейтинге счастья делят Ливан, Сьерра-Леоне, Лесото (государство-анклав в Южной Африке) и Демократическая Республика Конго.